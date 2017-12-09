Движение по понтонному мосту через Припять откроется в воскресенье

МИНСК, 9 дек — Sputnik. Заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калин сообщил, что понтонный мост через реку Припять в Житковичском районе должен заработать в 12 часов дня в воскресенье.



© Фото: МЧС Беларуси Рядом с аварийным мостом через Припять начали строить понтонный

Для этого все работы выполняются в максимально короткие сроки, цитирует вице-премьера телеканал СТВ .

"МЧС и Министерство обороны до завтрашнего утра, до 12 часов, должны организовать переправу и пустить движение автомобильного транспорта", — сказал вице-премьер.

Понтонную переправу строят в 100 метрах от автомобильного моста, который был закрыт в пятницу из-за образовавшейся трещины .

Калинин уточнил, что длина нового сооружения будет составлять 140 метров, а ширина — 6,5 метров. По нему смогут передвигаться автомобили грузоподъемностью до 60 тонн. Пока на месте ведутся работы по укреплению берега и съездов, ведущих к мосту. Устанавливают линии передач.

В субботу пассажиров продолжают перевозить через реку катера МЧС. За минувшие сутки услугой воспользовались около тысячи человек.

На следующей неделе специальная комиссия проведет обследование аварийного моста, чтобы выяснить, какой объем ремонтных работ необходимо провести. Также специалистам поручено проверить все конструкции, построенные по данному проекту. В Беларуси их пять: один в Витебской и по два в Могилевской и Гомельской областях.

Ранее Калинин сообщил, что возможной причиной разрушения моста над Припятью могли стать его конструкционные недостатки .