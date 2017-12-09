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Движение по понтонному мосту через Припять откроется в воскресенье
09.12.2017 21:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 дек — Sputnik. Заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калин сообщил, что
© Фото: МЧС Беларуси
Для этого все работы выполняются в максимально короткие сроки, цитирует вице-премьера телеканал
"МЧС и Министерство обороны до завтрашнего утра, до 12 часов, должны организовать переправу и пустить движение автомобильного транспорта", — сказал вице-премьер.
Понтонную переправу строят в 100 метрах от автомобильного моста, который был
Калинин уточнил, что длина нового сооружения будет составлять 140 метров, а ширина — 6,5 метров. По нему смогут передвигаться автомобили грузоподъемностью до 60 тонн. Пока на месте ведутся работы по укреплению берега и съездов, ведущих к мосту. Устанавливают линии передач.
© Фото: МЧС Беларуси
В субботу пассажиров продолжают перевозить через реку катера МЧС. За минувшие сутки услугой воспользовались около тысячи человек.
На следующей неделе специальная комиссия проведет обследование аварийного моста, чтобы выяснить, какой объем ремонтных работ необходимо провести. Также специалистам поручено проверить все конструкции, построенные по данному проекту. В Беларуси их пять: один в Витебской и по два в Могилевской и Гомельской областях.
Ранее Калинин сообщил, что возможной
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На следующей неделе специалисты обследуют закрытый автомобильный мост через Припять.
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