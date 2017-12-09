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Получить Карту поляка белорусам станет сложнее
09.12.2017 20:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 дек — Sputnik. Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон "О карте поляка", сообщается на официальной странице польского лидера.
Согласно новой редакции закона, Карту могут получить потомки польских граждан, которые были поляками по происхождению.
© Sputnik/ Алексей Никольский
"Условием получения Карты поляка будет среди прочего демонстрация польской национальности своей или предков", — отметили в администрации президента.
Если предки были лишь гражданами Второй Речи Посполитой, но не являлись поляками по национальности, Карта поляка не выдается, добавили там.
Польша учредила Карту поляка в 2007 году как форму поддержки этнических поляков в странах СНГ и Балтии. По последним данным, около половины карт получили граждане Беларуси — около 100 тысяч человек.
Представители государственных органов Беларуси не раз отрицательно высказывались о документе, а в 2011 году Конституционный суд Беларуси признал, что ряд ном закона "О Карте поляка" противоречит нормам государственного права. Не раз высказывались против поддержки по национальному признаку и представители литовского истэблишмента.
Владельцу Карты предоставляется немало бонусов: он может легально работать в Польше, в том числе заниматься предпринимательской деятельностью, пользоваться бесплатной системой образования, получает бесплатную национальную визу и прочее.
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В Польше внесли поправки в законодательство; отныне Карта выдается тем, у кого есть предки-поляки
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