Получить Карту поляка белорусам станет сложнее

МИНСК, 9 дек — Sputnik. Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон "О карте поляка", сообщается на официальной странице польского лидера.

Согласно новой редакции закона, Карту могут получить потомки польских граждан, которые были поляками по происхождению.



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"Условием получения Карты поляка будет среди прочего демонстрация польской национальности своей или предков", — отметили в администрации президента.

Если предки были лишь гражданами Второй Речи Посполитой, но не являлись поляками по национальности, Карта поляка не выдается, добавили там.

Польша учредила Карту поляка в 2007 году как форму поддержки этнических поляков в странах СНГ и Балтии. По последним данным, около половины карт получили граждане Беларуси — около 100 тысяч человек.

Представители государственных органов Беларуси не раз отрицательно высказывались о документе, а в 2011 году Конституционный суд Беларуси признал, что ряд ном закона "О Карте поляка" противоречит нормам государственного права. Не раз высказывались против поддержки по национальному признаку и представители литовского истэблишмента.

Владельцу Карты предоставляется немало бонусов: он может легально работать в Польше, в том числе заниматься предпринимательской деятельностью, пользоваться бесплатной системой образования, получает бесплатную национальную визу и прочее.