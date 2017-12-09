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Получить Карту поляка белорусам станет сложнее

09.12.2017 20:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 дек — Sputnik. Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон "О карте поляка", сообщается на официальной странице польского лидера.

Согласно новой редакции закона, Карту могут получить потомки польских граждан, которые были поляками по происхождению.

Получить Карту поляка белорусам станет сложнее
© Sputnik/ Алексей Никольский
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"Условием получения Карты поляка будет среди прочего демонстрация польской национальности своей или предков", — отметили в администрации президента.

Если предки были лишь гражданами Второй Речи Посполитой, но не являлись поляками по национальности, Карта поляка не выдается, добавили там.

Польша учредила Карту поляка в 2007 году как форму поддержки этнических поляков в странах СНГ и Балтии. По последним данным, около половины карт получили граждане Беларуси — около 100 тысяч человек.

Представители государственных органов Беларуси не раз отрицательно высказывались о документе, а в 2011 году Конституционный суд Беларуси признал, что ряд ном закона "О Карте поляка" противоречит нормам государственного права. Не раз высказывались против поддержки по национальному признаку и представители литовского истэблишмента.

Владельцу Карты предоставляется немало бонусов: он может легально работать в Польше, в том числе заниматься предпринимательской деятельностью, пользоваться бесплатной системой образования, получает бесплатную национальную визу и прочее.

 
Теги: Минск
 
 
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В Польше внесли поправки в законодательство; отныне Карта выдается тем, у кого есть предки-поляки

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