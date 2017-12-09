Отмечаем не дома. Сколько стоит аренда квартиры или коттеджа на новогоднюю ночь в Гомеле

До Нового года остается три недели, и если дома встречать праздники компанией скучно, а в кафе, ресторанах, клубах (нужное подчеркнуть) дорого — самое время подыскивать съемное жилье. TUT.BY посмотрел, какие квартиры и коттеджи сдают на новогодние праздники, а также узнал, сколько придется за них заплатить.





Стоимость квартир на сутки в Гомеле на новогодние праздники заметно отличается от оплаты в обычные дни. Минимальная разница — в полтора-два раза, максимальная доходит до четырех. Все как один, арендодатели интересуются количеством людей в компании, возрастом и гражданством — от этого напрямую зависит стоимость. Не каждый хочет сдавать квартиру именно на сутки — заинтересованы получить деньги сразу за 2−3 суток. И если за первые сутки цена может составить 150 рублей, за вторые, например, готовы взять 100 рублей.

Итак, возле универмага «Гомель» квартира на Новый год обойдется в 100 долларов.

На улице Волотовской, недалеко от центрального парка, меньше чем на трое суток жилье сдавать не желают. Стоимость аренды на такой срок составит порядка 400 рублей.

Если уйти из центра и поискать жилье в других районах, то выйдет намного дешевле. В Советском районе, например, на Речицком проспекте удалось найти двухкомнатные квартиры для небольшой компании за 50 и 80 рублей. А вот цена за съемную квартиру на Сельмаше стала неожиданностью: за сутки здесь просят 300−400 рублей.

В отличии от квартир, цены на аренду коттеджей в новогодние праздники выросли не так весомо, но вот найти свободные уже достаточно тяжело — многие усадьбы заняты. Если вы планируете провести праздничную ночь за городом, или наоборот, в центре города, советуем быстрее определиться с желаниями и возможностями и подобрать себе подходящий вариант.

Так, в агроусадьбе с банным комплексом в деревне Севруки (как раз для тех, кто по традиции на Новый год ходит в баню) отдых на время чуть меньше суток обойдется в 600 рублей. От Гомеля это недалеко, но на ночлег могут остаться лишь шесть человек.

На новогоднюю ночь пока не занята усадьба в 25 км от Гомеля, в деревне Грановка. За сутки здесь просят 800 рублей. В сумму включено трехчасовое пользование баней, также здесь есть бильярдный стол. А если погода не подкачает и к праздникам замерзнут водоемы, то с собой можно захватить коньки — рядом есть пруд.