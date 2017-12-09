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Белорусы стали больше есть рыбы, овощей и фруктов

10.12.2017 08:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 дек — Sputnik. Белорусы в третьем квартале это года стали больше потреблять рыбы, овощей и фруктов, меньше – хлеба и молока, свидетельствуют данные, размещенные на сайте Национального статистического комитета по выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни за указанный период.

Белорусы стали больше есть рыбы, овощей и фруктов
© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Белстат: 40% домашнего бюджета белорусы тратят на еду

В расчете на одного члена домашнего хозяйства выросло потребление рыбы и рыбопродуктов: с одного килограмма в такой же период 2016 года до 1,1 кг. Кроме того, народ стал больше есть овощей — с 8,6 кг до 8,7 кг. Также белорусы стали больше покупать фруктов и ягод (с 4,8 кг до 5 кг), масло растительное, маргарин и другие жиры (с 0,8 кг до 0,9 кг).

Вместе с тем жители страны меньше едят хлеба (с 6,9 кг до 6,7 кг). В июле-сентябре сократилось потребление молока и молочных продуктов (с 23,2 литра до 22,7 литра).

А вот потребление мяса не изменилось (6,2 килограмма). Все также любят белорусы сладости (2,4 килограмма) и картофель (5,3 кг). Количество потребляемых яиц – 18 штук.

В Белстате подчеркнули, что в статистике не входят продукты, потребленные в объектах общественного питания.

Напомним, ранее Белстат посчитал, что около 40% расходов белорусов приходится на продукты питания.

 
Теги: Минск
 
 
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Потребление картофеля, мяса и кондитерских изделий осталось на прежнем уровне.

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