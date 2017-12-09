МИНСК, 10 дек — Sputnik. Победитель музыкального конкурса "Евровидение-2017" португалец Сальвадор Собрал перенес операцию по пересадке сердца, теперь певцу предстоит пройти длительный курс реабилитации, сообщает Telegraph .

В сентябре Собрал объявил, что из-за проблем со здоровьем – музыкант с детства страдает пороком сердца — он вынужден покинуть сцену. СМИ писали, что до конца года певцу нужно найти донора.

По информации издания, Собрал в ожидании трансплантата провел в больнице три месяца. Операция прошла в минувшую пятницу в больнице Санта-Круз в Лиссабоне.

Заведующий кардиохирургическим отделением больницы Мигель Абеказис рассказал, что процедура, которая длилась четыре часа, прошла успешно. Теперь Собрал готовится к длительному курсу реабилитации.

"Давайте будем надеяться, что он поправится и вернется к нормальной жизни", — сказал врач.

Собрал стал победителем "Евровидения-2017" с композицией Amar pelos dois ("Любовь двух") .