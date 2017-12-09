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Победителю "Евровидения" пересадили сердце
10.12.2017 09:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 дек — Sputnik. Победитель музыкального конкурса "Евровидение-2017" португалец Сальвадор Собрал перенес операцию по пересадке сердца, теперь певцу предстоит пройти длительный курс реабилитации, сообщает
В сентябре Собрал объявил, что из-за проблем со здоровьем – музыкант с детства страдает пороком сердца — он вынужден покинуть сцену. СМИ писали, что до конца года певцу нужно найти донора.
По информации издания, Собрал в ожидании трансплантата провел в больнице три месяца. Операция прошла в минувшую пятницу в больнице Санта-Круз в Лиссабоне.
Заведующий кардиохирургическим отделением больницы Мигель Абеказис рассказал, что процедура, которая длилась четыре часа, прошла успешно. Теперь Собрал готовится к длительному курсу реабилитации.
"Давайте будем надеяться, что он поправится и вернется к нормальной жизни", — сказал врач.
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С самого детства Собрал страдает пороком сердца, на "Евровидении" в Киеве из-за проблем со здоровьем он пропустил почти все репетиции кроме генеральной.
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