В Полоцке наградили мужчину, который помог задержать двух насильников

Следователи наградили жителя Полоцка, который нынешним летом помог задержать двух насильников, сообщила официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.



Владимир Шалухин вручает благодарность Владимиру Третьякову. Фото: УСК по Витебской области

Днем 1 августа в лесу возле улицы Шмидта в Полоцке 47-летний и 48-летний мужчины изнасиловали 45-летнюю жительницу Ушачского района.

В это время полочанин Владимир Третьяков шел купаться. Он услышал крик женщины и мужские голоса, понял, что происходит что-то подозрительное. Владимир позвонил в милицию, а потом побежал вместе с правоохранителями туда, где кричала женщина. Насильников задержали, а жертву передали медикам.

Начальник УСК по области Владимир Шалухин вручил Владимиру Третьякову благодарность и ценный подарок.

«Я не считаю свой поступок особенным. Скорее мною двигало чувство справедливости в тот момент, когда я понял, что совершено преступление и женщине требуется помощь», — отметил полочанин.

Насильники получили 7,5 и 8 лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в силу.