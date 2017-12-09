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В Полоцке наградили мужчину, который помог задержать двух насильников

10.12.2017 10:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Следователи наградили жителя Полоцка, который нынешним летом помог задержать двух насильников, сообщила официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.


Владимир Шалухин вручает благодарность Владимиру Третьякову. Фото: УСК по Витебской области

Днем 1 августа в лесу возле улицы Шмидта в Полоцке 47-летний и 48-летний мужчины изнасиловали 45-летнюю жительницу Ушачского района.

В это время полочанин Владимир Третьяков шел купаться. Он услышал крик женщины и мужские голоса, понял, что происходит что-то подозрительное. Владимир позвонил в милицию, а потом побежал вместе с правоохранителями туда, где кричала женщина. Насильников задержали, а жертву передали медикам.

Начальник УСК по области Владимир Шалухин вручил Владимиру Третьякову благодарность и ценный подарок.

«Я не считаю свой поступок особенным. Скорее мною двигало чувство справедливости в тот момент, когда я понял, что совершено преступление и женщине требуется помощь», — отметил полочанин.

Насильники получили 7,5 и 8 лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в силу.

 
 
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Преступление произошло днем 1 августа в лесу возле улицы Шмидта в Полоцке.

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