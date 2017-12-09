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Попалась дважды за день. В Хойниках задержали повара школьной столовой с продуктами на 265 рублей

10.12.2017 10:40 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гомельской области продолжается борьба с «несунами». В Хойниках задержали работницу школьной столовой, которая пыталась вывезти продукты на сумму в 265 рублей — причем женщина попалась с украденными продуктами дважды за день. Об этом сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Женщину задержали рано утром 7 декабря рядом со столовой, расположенной в здании одной из местных школ. Женщина переносила в двух пакетах похищенные ею продукты питания: зеленый горошек, томатный соус, подсолнечное масло.

«После проведения необходимых проверочных и процессуальных действий в соответствии с КоАП Республики Беларусь, сотрудница столовой была отпущена на работу, так как ей необходимо было готовить еду для школьников», — рассказали в милиции.

Спустя два часа милиционеры вновь подъехали к школе. С тыльной стороны здания у запасного выхода они обнаружили легковой автомобиль. За рулем находился местный житель, знакомый недавно задержанной работницы столовой. А в салоне машины нашли продукты питания: различные крупы, макароны, кофейный напиток, лимоны, мармелад, которые были загружены в машину по указанию и при личном участии повара.

Предварительно установлено, что повар столовой, выполнявшая функции заведования предприятием школьного питания, присвоила продукты питания, которые были вверены ей как материально-ответственному лицу. В результате был причинен материальный на сумму 264, 97 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 УК Беларуси «Присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено». Санкции по этой статье предусматривают до 4 лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена ревизия.

Напомним, ранее в Гомельской области за один день задержали трех «несунов» из школьных столовых.

 
 
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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 211 УК Беларуси "Присвоение либо растрата имущества лицом, которому оно вверено". Санкции по этой статье предусматривают до 4 лет...

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