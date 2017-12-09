В Могилевской области задержали могильных вандалов

В надругательстве над могилами подозревают двоих могилевчан, одному из которых 25, а второму 47 лет, сообщает издание «СБ — Беларусь сегодня» .

О том, что с могил на могилевском кладбище по улице Ольчинской пропали чугунные плиты, в милицию сообщила могилевчанка, которая ухаживала за могилами своей умершей в 2005 году подруги и ее родственников. Преступление было совершено в период с апреля по май нынешнего года.

Проведя оперативно-розыскные мероприятия, оперативники установили личности подозреваемых. Оба заключены под стражу и дают показания.

— Подозреваемые признались в том, что сдали могильные плиты на металлолом. Надо сказать, что дела по статье 347 Уголовного кодекса Республики Беларусь за надругательство над могилами в следственной практике встречаются довольно редко. Но в данный момент по этой же статье в Могилеве возбуждено еще одно уголовное дело. Цепи с могильного ограждения неизвестные украли на этот раз на кладбище по улице Крупской. Подозреваемые по этому факту устанавливаются, — сообщила официальный представитель управления Следственного комитета Могилевской области Оксана Соленюк.