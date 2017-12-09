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Понтонная переправа через реку Припять уже почти готова

10.12.2017 11:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Понтонный мост через реку Припять в районе Житкович откроется уже сегодня, 10 декабря. В 9 часов утра военнослужащие 188-й гвардейской инженерной бригады начали возводить мостовую переправу. Открыть ее обещают в 12 часов.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Длина понтонного моста — 140 метров. Он сможет выдержать все виды транспорта — от легковых до грузовых машин. «И даже танки», — отметили в Министерство обороны Беларуси.

Пока же перевозкой людей через Припять, как и раньше, занимается МЧС. Легковой транспорт и грузовые автомобили весом до 10 т переправляются с помощью парома, который работает внизу по течению реки и в 5 км от Житковичей.

О том что на автомобильном мосту через Припять в Житковичах появились трещины и он провис, 7 декабря TUT.BY сообщили обеспокоенные местные жители. Первоначально мост закрыли для автотранспорта, а затем и для пешеходов. По оценкам специалистов, его закрыли примерно на год.

Как рассказал вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин, причиной разрушения моста над Припятью могли стать его конструкционные недостатки.

Мост через Припять длиной 888 метров, соединяющий Житковичи и Туров, был построен в 1985 году. Два года назад провели его капитальный ремонт.

 
 
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Длина понтонного моста - 140 метров. Он сможет выдержать все виды транспорта - от легковых до грузовых машин. "И даже танки", - отметили в Министерство обороны Беларуси.

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