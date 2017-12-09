Ожоги и результаты самолечения. В Гомельской области обеспокоены ростом ровня детского травматизма

В Гомельской области обеспокоены ростом ровня детского травматизма. Несколько примеров черзвычайных происшествий с детьми привел официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Среди детей в возрасте до семи лет преобладают бытовые травмы, причем, среди детей дошкольного возраста они составляют почти 80%.

В начале октября в Хойницкую районную больницу доставили мальчика, которому было 1 год и 3 месяца. Врачи поставили ребенку серьезный диагноз: ожог пламенем левой кисти и нижней трети левого предплечья. «Милиция начала выяснять обстоятельства. Выяснилось, что травму малыш получил, когда пытался поджечь бумажку в камине. Но самое удивительное и, одновременно, печальное, что всё это происходило в присутствии матери», — рассказал Виталий Пристромов.

В середине октября из агрогородка Еремино в больницу доставили 6-месячную девочку с диагнозом ожоговая болезнь, термический ожог горячей жидкостью трех степеней грудной, брюшной стенки, левого предплечья, обоих бедер и голени. Малышку срочно госпитализировали. Правоохранители провели проверку. Оказалось, родители с ребенком приехали в гости к родственникам, сели за стол, стали пить чай. Мама, держа дочь на руках, поставила чашку с горячим напитком на стол. Ребенок стал махать руками, потянул чашку, которая опрокинулась.

По похожим сценариям несчастные случаи произошли в Калинковичах, где двухлетний мальчик, на глаза у мамы, опрокинув на себя кружку с горячим чаем, получил ожог грудной клетки и ног. А в Добрушском районе двухлетняя девочка подставила руку под струю кипятка в домашней бане.

Последний факт был зафиксирован в Буда-Кошелево. Вечером 6 декабря в местную районную больницу доставили девятимесячного мальчика. У ребенка констатировали термический ожог кипятком 1−2 степени лица, грудной клетки, правого плеча и предплечья. «И вновь элементарный недосмотр мамы, которая налила в тарелку кипящую воду, поставила на край стола. В этот момент маленький сынишка дотянулся до неё ручками и опрокинул на себя», — отметили в милиции.

Все эти примеры — несчастные случаи. Но иногда дети страдают из-за глупости родителей.

20 ноября в Гомельскую областную клиническую больница был госпитализирован 13-летний подросток с диагнозом: «острое отравление неуточненным атропинсодержащим веществом». За два дня до госпитализации подросток вернулся с футбольной тренировки и пожаловался матери на боль в животе.

«В этот момент и нужно было обратиться за квалифицированной помощью к медикам. Но нет. Проснувшись утром следующего дня, сын вновь рассказал маме о своей проблеме, полдня пробыл дома, а потом вновь пошел на тренировку. Вечером боли стали острее, парнишка долго не мог уснуть. А ночью его речь стала невнятной, начались галлюцинации. И только утром мальчика доставили в медицинское учреждение. Как же действовала мама? Оказывается, на протяжении двух дней, чтобы снять болевой синдром, она занималась самолечением. В ход шли разнообразные препараты, связанные со снятием боли различных видов, а также против диареи. Потом к врачеванию подключилась бабушка. „Опытная“ знахарка готовила травяные отвары на основе корня калгана. А после того, как у ребенка начались галлюцинации, применялись препараты для лечения заикания и тиков», — сообщили в милиции.

Благодаря экстренной медицинской службе подростка поставили на ноги.