Военные завершили наведение понтонной переправы через Припять

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Наведение понтонной переправы через реку Припять в Житковичском районе завершили, говорится в сообщении на официальном сайте министерства обороны Беларуси.

В пятницу, 7 декабря, был закрыт 900-метровый автомобильный мост , который пролегает через реку Припять и соединяет Житковичи и Туров. Два года мост прошел капитальный ремонт.

"Сегодня в 9:00 военнослужащие 188-й гвардейской инженерной бригады приступили к выведению мостовой переправы через реку Припять. Уже совсем скоро местные жители смогут передвигаться с одного берега на другой", — говорится в сообщении.

Официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий в свою очередь отметил, что скоро по понтонной переправе откроется движение для автомобилей.

По давней традиции первый "тест драйв" устраивают те, кто возводил переправу. pic.twitter.com/qu7Ml8xZMJ — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 10 декабря 2017 г.

А вот и видео первого проезда по наведенной переправе. pic.twitter.com/vQu3VhIl8g — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 10 декабря 2017 г.

Ранее вице-премьер Анатолий Калинин рассказал, что длина нового сооружения будет составлять 140 метров, а ширина — 6,5 метров . По нему смогут передвигаться автомобили грузоподъемностью до 60 тонн.

Что касается моста, то на будущей неделе спецкомиссия проведет обследование сооружения. Кроме того, специалисты должны проверить все мосты, которые построены в Беларуси по данному проекту, в стране их пять.