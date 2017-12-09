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Военные завершили наведение понтонной переправы через Припять

10.12.2017 11:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 дек — Sputnik. Наведение понтонной переправы через реку Припять в Житковичском районе завершили, говорится в сообщении на официальном сайте министерства обороны Беларуси.

В пятницу, 7 декабря, был закрыт 900-метровый автомобильный мост, который пролегает через реку Припять и соединяет Житковичи и Туров. Два года мост прошел капитальный ремонт.

"Сегодня в 9:00 военнослужащие 188-й гвардейской инженерной бригады приступили к выведению мостовой переправы через реку Припять. Уже совсем скоро местные жители смогут передвигаться с одного берега на другой", — говорится в сообщении.

Официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий в свою очередь отметил, что скоро по понтонной переправе откроется движение для автомобилей.

Ранее вице-премьер Анатолий Калинин рассказал, что длина нового сооружения будет составлять 140 метров, а ширина — 6,5 метров. По нему смогут передвигаться автомобили грузоподъемностью до 60 тонн.

Что касается моста, то на будущей неделе спецкомиссия проведет обследование сооружения. Кроме того, специалисты должны проверить все мосты, которые построены в Беларуси по данному проекту, в стране их пять.

 
Теги: Минск
 
 
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В МЧС уже сообщили, что проведено первое испытание переправы. Видео опубликовано в сети.

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