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Военные завершили наведение понтонной переправы через Припять
10.12.2017 11:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 дек — Sputnik. Наведение понтонной переправы через реку Припять в Житковичском районе завершили, говорится в сообщении на официальном
В пятницу, 7 декабря,
"Сегодня в 9:00 военнослужащие 188-й гвардейской инженерной бригады приступили к выведению мостовой переправы через реку Припять. Уже совсем скоро местные жители смогут передвигаться с одного берега на другой", — говорится в сообщении.
Официальный представитель МЧС Беларуси Виталий Новицкий в свою очередь отметил, что скоро по понтонной переправе откроется движение для автомобилей.
Ранее
Что касается моста, то на будущей неделе спецкомиссия проведет обследование сооружения. Кроме того, специалисты должны проверить все мосты, которые построены в Беларуси по данному проекту, в стране их пять.
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В МЧС уже сообщили, что проведено первое испытание переправы. Видео опубликовано в сети.
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