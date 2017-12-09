Гололедица прогнозируется ночью и утром 11 декабря на дорогах Беларуси

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололедица ожидается ночью и утром 11 декабря на дорогах Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью по востоку, утром и днем преимущественно по северо-западной половине страны осадки: снег, мокрый снег, днем по западу с дождем. В ночные и утренние часы на дорогах гололедица. Местами слабые туман и гололед. Ветер западный с переходом на южный, порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до минус 4-10 градусов, по западу – до минус 1-3 градуса, во второй половине дня повысится до минус 2 плюс 3 градусов, в юго-западных районах составит плюс 4- 6 градусов.

Синоптики предупреждают о неблагоприятном метеорологическом явлении 11 декабря. Объявлен оранжевый уровень опасности. -0-

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