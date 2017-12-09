Поклонники желают скорейшего выздоровления Сальвадору Собралу

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Поклонники португальского певца Сальвадора Собрала высказывают в социальных сетях пожелания скорейшего выздоровления артисту – не так давно он перенес операцию по пересадке сердца, сообщает Sputnik.

Сальвадор Собрал – победитель конкурса песни "Евровидение-2017" . Победу в шоу принесла ему песня Amar pelos dois ("Любить за двоих"). Еще до проведения конкурса общественность узнала о страшной болезни артиста – ему требовалась пересадка сердца.

Наконец, не так давно операцию провели. Ожидал донорское сердце Собрал три месяца в больнице Лиссабона, однако при более длительном ожидании врачи ставили неутешительные прогнозы. Сейчас Собрал чувствует себя хорошо, ему предстоит длительный процесс реабилитации .

Поклонники со всего мира высказывают в воскресенье свои слова поддержки артисту.

"Мы рады этим новостям" – резюмирует испанский поклонник "Евровидения".

Hoy aparece una noticia positiva en todas las noticias del dia Salvador Sobral ganador del último Festival de Eurovisión por fin le ha sido donado un corazón y ha sido trasplantado con éxito estamos feliz por esta buena notícia. — Manuel Cabezón Cañas (@CabezonCanas) 10 декабря 2017 г.

"Честно говоря, я так счастлива за Сальвадора Собрала. Слов не могут подобрать. Думаю, я заплачу. Он такой потрясающий, красивый и аутентичный, и он этого заслуживает. Я просто так счастлива за него", — написала одна из поклонниц и призвала Собрала заботиться о себе.

I'm so happy for Salvador Sobral, honestly. Words can't describe. I think I'm going to cry. He's so amazing and beautiful and authentic and he deserves it so much. I'm just so fucking happy for his sake. Take care, Sal. — Trissa #BoycottToSiri (@CrazyOldTrissa) 10 декабря 2017 г.

Еще одна поклонница использовала пожелала артисту выздоровления и использовала игру слов: обратилась к артисту по имени Salvador и использовала слово Salvator ("Спаситель").

Nada podía alegrarme más que levantarme sabiendo que a Salvador Sobral le han hecho un trasplante:') ¡Grande Salvador! — Maria Fletcher (@mfletch92) 10 декабря 2017 г.

Конечно, встречаются и скептики: уверенные, что без болезни Собрал бы на "Евровидении" не победил. Однако таковых сегодня меньшинство.

Сальвадор Собрал успешно перенес операцию по пересадке сердца, это тот парень который победил на Евровидении. Вопрос, если б операция проводилась до конкурса, чего бы он добился? — Ser Grime (@GrimeShow) 9 декабря 2017 г.

Благодаря победе Собрала следующее "Евровидение" пройдет в мае в Лиссабоне. Фанаты надеются, что на сцене шоу вновь свою победную песню сможет исполнить лично артист.