|
Поклонники желают скорейшего выздоровления Сальвадору Собралу
10.12.2017 12:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 дек — Sputnik. Поклонники португальского певца Сальвадора Собрала высказывают в социальных сетях пожелания скорейшего выздоровления артисту – не так давно он перенес операцию по пересадке сердца, сообщает Sputnik.
Наконец, не так давно операцию провели. Ожидал донорское сердце Собрал три месяца в больнице Лиссабона, однако при более длительном ожидании врачи ставили неутешительные прогнозы. Сейчас
Поклонники со всего мира высказывают в воскресенье свои слова поддержки артисту.
"Мы рады этим новостям" – резюмирует испанский поклонник "Евровидения".
"Честно говоря, я так счастлива за Сальвадора Собрала. Слов не могут подобрать. Думаю, я заплачу. Он такой потрясающий, красивый и аутентичный, и он этого заслуживает. Я просто так счастлива за него", — написала одна из поклонниц и призвала Собрала заботиться о себе.
Еще одна поклонница использовала пожелала артисту выздоровления и использовала игру слов: обратилась к артисту по имени Salvador и использовала слово Salvator ("Спаситель").
Конечно, встречаются и скептики: уверенные, что без болезни Собрал бы на "Евровидении" не победил. Однако таковых сегодня меньшинство.
Благодаря победе Собрала следующее "Евровидение" пройдет в мае в Лиссабоне. Фанаты надеются, что на сцене шоу вновь свою победную песню сможет исполнить лично артист.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на то, что большинство поклонников "Евровидения" рады за певца, высказываются и скептики – по их мнению, Собрал победил на шоу только благодаря болезни.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии