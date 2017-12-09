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Поклонники желают скорейшего выздоровления Сальвадору Собралу

10.12.2017 12:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 дек — Sputnik. Поклонники португальского певца Сальвадора Собрала высказывают в социальных сетях пожелания скорейшего выздоровления артисту – не так давно он перенес операцию по пересадке сердца, сообщает Sputnik.

Сальвадор Собрал – победитель конкурса песни "Евровидение-2017". Победу в шоу принесла ему песня Amar pelos dois ("Любить за двоих"). Еще до проведения конкурса общественность узнала о страшной болезни артиста – ему требовалась пересадка сердца.

Наконец, не так давно операцию провели. Ожидал донорское сердце Собрал три месяца в больнице Лиссабона, однако при более длительном ожидании врачи ставили неутешительные прогнозы. Сейчас Собрал чувствует себя хорошо, ему предстоит длительный процесс реабилитации.

Поклонники со всего мира высказывают в воскресенье свои слова поддержки артисту.

"Мы рады этим новостям" – резюмирует испанский поклонник "Евровидения".

"Честно говоря, я так счастлива за Сальвадора Собрала. Слов не могут подобрать. Думаю, я заплачу. Он такой потрясающий, красивый и аутентичный, и он этого заслуживает. Я просто так счастлива за него", — написала одна из поклонниц и призвала Собрала заботиться о себе.

Еще одна поклонница использовала пожелала артисту выздоровления и использовала игру слов: обратилась к артисту по имени Salvador и использовала слово Salvator ("Спаситель").

Конечно, встречаются и скептики: уверенные, что без болезни Собрал бы на "Евровидении" не победил. Однако таковых сегодня меньшинство.

Благодаря победе Собрала следующее "Евровидение" пройдет в мае в Лиссабоне. Фанаты надеются, что на сцене шоу вновь свою победную песню сможет исполнить лично артист.

 
Теги: Минск
 
 
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Несмотря на то, что большинство поклонников "Евровидения" рады за певца, высказываются и скептики – по их мнению, Собрал победил на шоу только благодаря болезни.

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