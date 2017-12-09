Больше всего - в Гомельской области. Сколько белорусов болеют туберкулезом, а сколько умирают от него

Больше трех человек из 100 тысяч в прошлом году умерли в Беларуси от туберкулеза. Больше всего — в Гомельской области, меньше всего — в Минске. Об этом сообщается в официальном статистическом сборнике за 2016 год «Здравоохранение в Республике Беларусь», опубликованном на сайте Минздрава .



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Таким образом в 2016 году в пересчете на 100 тысяч белорусов 3,5 умерли от этой болезни. Из них туберкулез органов дыхания был у троих.

Смертность из-за туберкулеза сокращается. В 2015 году было 4 человека, в 2014 — 4,7. При этом в 2005 году количество умерших достигало 12,1 на 100 тысяч человек. То есть за 11 лет уровень смертности снизился больше, чем в три раза.

На конец 2016 году на диспансерном учете стояли 5749 человек. Из них туберкулез органов дыхания был у 5409 пациентов. Количество больных с каждым годом также уменьшается. Например, в 2015 году на учете состояли 6859 человек, в 2014 году — 7864 человека.

При этом в 2016 году туберкулез впервые выявили у 2684 человек. Чаще всего им болели в Гомельской области (581 новый случай в прошлом году), меньше — в Минске (296 новых случаев).

Туберкулез — это инфекционное заболевание. Его возбудитель — палочка Коха. Она очень устойчива к изменениям среды, может быть в продуктах, почве, помещениях. В группе риска — люди со сниженным иммунитетом, те, кто неполноценно питается и живет в плохих санитарно-гигиенических условиях, курильщики. Туберкулез передается воздушно-капельным путем. Очаги воспаления выявляют с помощью флюорографии легких.