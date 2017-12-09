ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Больше всего - в Гомельской области. Сколько белорусов болеют туберкулезом, а сколько умирают от него

10.12.2017 13:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Больше трех человек из 100 тысяч в прошлом году умерли в Беларуси от туберкулеза. Больше всего — в Гомельской области, меньше всего — в Минске. Об этом сообщается в официальном статистическом сборнике за 2016 год «Здравоохранение в Республике Беларусь», опубликованном на сайте Минздрава.


Фото используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Таким образом в 2016 году в пересчете на 100 тысяч белорусов 3,5 умерли от этой болезни. Из них туберкулез органов дыхания был у троих.

Смертность из-за туберкулеза сокращается. В 2015 году было 4 человека, в 2014 — 4,7. При этом в 2005 году количество умерших достигало 12,1 на 100 тысяч человек. То есть за 11 лет уровень смертности снизился больше, чем в три раза.

На конец 2016 году на диспансерном учете стояли 5749 человек. Из них туберкулез органов дыхания был у 5409 пациентов. Количество больных с каждым годом также уменьшается. Например, в 2015 году на учете состояли 6859 человек, в 2014 году — 7864 человека.

При этом в 2016 году туберкулез впервые выявили у 2684 человек. Чаще всего им болели в Гомельской области (581 новый случай в прошлом году), меньше — в Минске (296 новых случаев).

Туберкулез — это инфекционное заболевание. Его возбудитель — палочка Коха. Она очень устойчива к изменениям среды, может быть в продуктах, почве, помещениях. В группе риска — люди со сниженным иммунитетом, те, кто неполноценно питается и живет в плохих санитарно-гигиенических условиях, курильщики. Туберкулез передается воздушно-капельным путем. Очаги воспаления выявляют с помощью флюорографии легких.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше трех человек из 100 тысяч в прошлом году умерли в Беларуси от туберкулеза. Больше всего - в Гомельской области, меньше - в Минске.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Местные зовут его домик Барби". Как строят Коссовский замок и что показывают там туристам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика