Педиатр Дмитрий Чеснов: Дети должны болеть, но беречь их от простуды зимой нужно

Рациональное питание, сухая одежда по сезону, прививки и закаливания под контролем врача — вот несколько простых шагов, которые помогут ребенку не заболеть в «простудный сезон». Педиатр Дмитрий Чеснов рассказал TUT.BY, почему ребенок должен болеть и почему частые больничные детсадовцев — это норма.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Заведующий приемным отделением 3-ей городской детской клинической больницы Минска, ведущий программы «Детский Доктор» на телеканале «Беларусь 1» Дмитрий Чеснов провел мастер-классы на первом региональном конгрессе «Мама Pro» в Могилеве.

На одном из занятий педиатр рассказал о том, что могут предпринять родители в условиях эпидемиологической обстановки или перед ней. Акцент сделал не на лекарствах, а на том, как родители должны позаботиться о здоровье ребенка:

— В поговорке «Держи ноги в тепле, голову в холоде, а желудок в голоде» есть правда, но это не касается детей. Чаще всего голод для ребенка недопустим, так как это мощный стрессовый момент для иммунной системы. У детей случается локальное переохлаждение: ноги промочил, обувь не подходит по погоде, носочки тонкие. Или идет он с тренировки разогретый, не переоделся в сухую одежду, шарфик — в сумке, шапка набекрень. Добавьте еще немного вентиляции, ветерочек. И это уже перепад температур, иммунный стресс. А инфекция рядом, она окружает нас. Создали условия для ее реализации — и все, вызывайте доктора.

Родители должны научить ребенка тому, что после тренировки нужно вытереться полотенцем, переодеться в сухую одежду — собственным примером, убеждениями, разъяснениями, говорит Дмитрий Чеснов.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Вообще, здоровье детей — это полностью ответственность родителей. Так как они обеспечивают режим дня, питания, отдыха, отвечают за гигиену ребенка и уборку в доме, поясняет доктор Чеснов.

— Как формируется иммунитет ребенка с возрастом, известно. Поэтому очень важны и прививки, и закаливание — под присмотром врача. Педиатр скажет, ходить ли ребенку в простудный сезон в садик, можно ли ему становиться на лыжи или уже можно закаляться в проруби, ходить босиком дома по полу или уже по снегу. Посоветуйтесь с врачом обязательно. У нас хорошие педиатры, — обратился Дмитрий Михайлович к родителям.

И подчеркнул: не от всех болезней есть вакцина, поэтому ребенок болеть должен. Но как он болеет, как часто и как длительно, норма это или патология, нужно консультироваться у педиатра в каждом конкретном случае.

— В возрасте от 2,5 до 4 дети болеют часто. Походил в детский сад три дня — десять сидит дома. И это нормально. После 4 лет дети так не болеют. Когда родители вместе с врачом разработают не только индивидуальную программу закаливания, режима дня, ребенок в школе будет здоровее всех остальных детей. Потом будет другая перестройка организма, в том числе иммунная, и снова нужно консультироваться у специалиста, — сказал Дмитрий Чеснов.