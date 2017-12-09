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Более 1 тыс. 200 грузовиков стоит в очередях на выезд из Беларуси

10.12.2017 13:56 — Новости Общества | БелТА  
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10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. 200 грузовиков стоит в очередях на выезд из Беларуси. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 12.00 10 декабря на белорусско-литовской границе находится более 700 грузовиков. Больше всего их в пункте пропуска "Каменный Лог" - свыше 350. В пункте пропуска "Привалка" в очереди более 160 фур, в "Бенякони" их число превышает 120. На выезд через "Котловку" выстроились более 70 машин.

На границе с Латвией стоят более 350 фур. В пункте пропуска "Урбаны" - свыше 140, "Григоровщина" - свыше 210 автомобилей.

На границе с Польшей в пункте пропуска "Брузги" ожидают выезда более 60 грузовиков, в "Козловичах" - такое же количество, "Берестовице" - более 50.

Кроме того, на белорусско-польской границе на выезд из Беларуси стоят около 100 легковых автомобилей. В "Брузгах" - более 60 легковушек, в пункте пропуска "Брест" - более 30 машин.

На границе с Украиной очередей нет.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. 200 грузовиков стоит в очередях на выезд из Беларуси. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного...

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