Врачи назвали продукты, которые помогают спать крепко

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Австралийские ученые огласили список продуктов, которые помогают крепкому и здоровому сну, сообщил портал Healthista .

Исследование о влиянии продуктов на качество сна провел австралийский диетолог Рик Хэй: он сопоставил состав ряда блюд, специй и напитков и пришел к выводам, что некоторые из них могут бороться с бессонницей.

Так, лучше всего сну помогают, по мнению исследователя, зеленый и белый чаи: благодаря содержанию L-теанина (левотеанина) они успокаивают нервную систему, и эффект этого вещества сильнее, чем содержащегося в чаях кофеина. Также в список лидеров входит ромашковый чай – благодаря своему составу он успокаивает и избавляет от тревоги.

Среди рекордсменов по влиянию на сон – корица, которая стабилизирует уровень сахара в крови, из-за перепадов которого многие просыпаются по ночам. К слову, многие диетологи уверены и в том, что это влияние корицы помогает сбросить вес и меньше "налегать" на сладкое.

В списке помогающих сну продуктов – имбиль, лакрица, маракуйя, лимон и плоды баобаба. Эти продукты успокаивают нервную систему и помогают спать крепче.

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