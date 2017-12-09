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В Витебске встретили митрополита Павла

10.12.2017 15:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Витебск 10 декабря посетил митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси. Визит приурочен к торжествам по случаю 25-летия Витебской и Оршанской епархии. В главном храме города — Свято-Успенском соборе — митрополит отслужил литургию.


Встреча митрополита Минского и Заславского Павла на пороге Успенского собора в Витебске

На праздничной службе присутствовали епископ Туровский и Мозырский Леонид, епископ Могилевский и Мстиславский Софроний, епископ Гомельский и Жлобинский Стефан, а также уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси Леонид Гуляко.

Глава Витебской и Оршанской епархии — архиепископ Димитрий, подарил митрополиту Павлу панагию — небольшой образ, который архиереи носят на груди.




Леонид Гуляко

Витебская и Оршанская епархия создана в 1992 году — по решению архиерейского собора. Она существует в границах 11 районов, которые определил Синод Белорусского экзархата. Четверть века ее возглавляет архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий.

В 1992 году на территории епархии действовали 9 храмов и работали 12 священнослужителей. В Витебске была только одна церковь — Казанский храм в мужском монастыре. За первые годы возрождения количество приходов выросло до 56. В 1995 году божественные литургии совершались уже во всех районных центрах.

Сейчас в Витебской епархии 178 зарегистрированных приходов, 150 храмов, имеющих престол, 2 мужских и 4 женских монастыря. Богослужения совершают 200 священнослужителей.


 
Теги: Витебск
 
 
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В главном витебском храме - Свято-Успенском соборе - митрополит отслужил литургию.

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