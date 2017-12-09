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ФОТОРЕПОРТАЖ: Снежная зима в Беларуси
10.12.2017 15:17 — Новости Общества | БелТА
В Беларусь пришла настоящая зима. На улицах лежит густое снежное "одеяло". Детвора и взрослые с удовольствием выходят на улицу, чтобы насладиться зимними забавами.
Фото Олега Фойницкого, Геннадия Жинкова
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В Беларусь пришла настоящая зима. На улицах лежит густое снежное "одеяло". Детвора и взрослые с удовольствием выходят на улицу, чтобы насладиться зимними забавами. ...
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