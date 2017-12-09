В Могилеве жители Терехина собрали почти 300 подписей за строительство в районе школы-детсада

В Могилеве жители нового микрорайона Терехина по инициативе местных социал-демократов собрали 284 подписи под обращением к местным властям с требованием построить в районе школу-детсад.

В октябре активисты Белорусской социал-демократической партии (Грамада) потребовали от властей Могилева построить новый социальный объект, который был предусмотрен планом развития возведенного пять лет назад микрорайона Терехина, однако до сих пор так и не появился.

«Около месяца назад я инициировал сбор подписей за решение данной проблемы. Не то чтобы я ходил по квартирам и собирал подписи, я призвал граждан самоорганизоваться и собрать эти подписи. Я расклеил объявления по подъездам, и неравнодушные граждане своими усилиями собрали все эти подписи, за что им большое спасибо», — сказал БелаПАН проживающий в данном микрорайоне первый заместитель председателя БСДП (Грамада) Игорь Борисов.

Он отметил, что все собранные 284 подписи будут направлены в Могилевский горисполком.

Борисов подчеркнул, что микрорайону остро необходима школа-детсад, поскольку ближайшие дошкольные заведения и школы перегружены и находятся не в шаговой доступности.

«Еще пару лет назад я ходил на прием к главе администрации района, поднимал эту проблему. Тогда он сказал, что первоочередной задачей для города является строительство детского сада в микрорайоне Спутник. Сейчас этот детсад достроен, и нужно, чтобы и в нашем районе наконец появился детский сад. Это сразу очень оживит район, поскольку одна треть квартир здесь пустует, в том числе из-за того, что не хватает социальной инфраструктуры», — сообщил социал-демократ.