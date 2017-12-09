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Нобелевская церемония проходит в Стокгольме
10.12.2017 18:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 дек — Sputnik. Имена обладателей Нобелевской премии профильные комитеты оглашают в октябре, а свои награды призеры получают в Стокгольме в годовщину смерти Альфреда Нобеля — 10 декабря каждого года.
Нобелевскую церемонию транслирует оргкомитет премии. За награждением лауреатов самыми престижными наградами в области литературы, физики, химии и медицины
Ранее в норвежском Осло Нобелевскую
© REUTERS/ NTB Scanpix/TBerit Roald
Представители Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN)
Лауреаты Нобелевской премии получают памятную награду из рук шведского короля и денежный приз в эквиваленте около миллиона долларов.
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Церемония вручения Нобелевских премий и банкет проходят ежегодно 10 декабря.
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