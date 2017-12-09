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Нобелевская церемония проходит в Стокгольме

10.12.2017 18:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 дек — Sputnik. Имена обладателей Нобелевской премии профильные комитеты оглашают в октябре, а свои награды призеры получают в Стокгольме в годовщину смерти Альфреда Нобеля — 10 декабря каждого года.

Нобелевскую церемонию транслирует оргкомитет премии. За награждением лауреатов самыми престижными наградами в области литературы, физики, химии и медицины можно следить в прямом эфире.

​Ранее в норвежском Осло Нобелевскую премию мира получил Комитет по запрещению ядерного оружия.

Нобелевская церемония проходит в Стокгольме
© REUTERS/ NTB Scanpix/TBerit Roald
Представители Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN)

Лауреаты Нобелевской премии получают памятную награду из рук шведского короля и денежный приз в эквиваленте около миллиона долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Церемония вручения Нобелевских премий и банкет проходят ежегодно 10 декабря.

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