Нобелевская церемония проходит в Стокгольме

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Имена обладателей Нобелевской премии профильные комитеты оглашают в октябре, а свои награды призеры получают в Стокгольме в годовщину смерти Альфреда Нобеля — 10 декабря каждого года.

Нобелевскую церемонию транслирует оргкомитет премии. За награждением лауреатов самыми престижными наградами в области литературы, физики, химии и медицины можно следить в прямом эфире.

Watch the Nobel Prize award ceremony in Stockholm!



Join as this year’s laureates in Physics, Chemistry, Physiology or Medicine, Literature, and Economic Sciences collect their 2017 Nobel Prize.



Where are you watching from? View here: https://t.co/Fd8auUCktn pic.twitter.com/ooA5pkUJFP — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 10, 2017

​Ранее в норвежском Осло Нобелевскую премию мира получил Комитет по запрещению ядерного оружия .



© REUTERS/ NTB Scanpix/TBerit Roald Представители Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN)

Лауреаты Нобелевской премии получают памятную награду из рук шведского короля и денежный приз в эквиваленте около миллиона долларов.