На марш в поддержку Саакашвили вышли около 2 тысяч киевлян

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Марш сторонников Михаила Саакашвили прошел в воскресенье в Киеве – собрались на него порядка двух тысяч человек, сообщает " РИА Новости Украина ".

Саакашвили задержали накануне – украинские власти обвиняют бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии в подготовке госпереворота и связях с бизнесменами "из окружения Виктора Януковича".

Сторонники политика собрались в воскресенье на марш в Киеве. По оценкам журналистов, вышли на акцию лишь около двух тысяч человек.

Собравшиеся прошли к зданию Верховной Рады и выдвинули парламентариям ряд требований: объявить импичмент президенту Порошенко, создать антикоррупционный суд, провести выборы и уволить действующего генерального прокурора.



© Sputnik/ Стрингер Участники акции протеста сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием принятия закона об импичменте в Киеве

Часть участников акции по ее завершению разошлись, некоторые остались в импровизированном палаточном лагере.

Сам же Саакашвили, по словам его адвоката, после задержания объявил голодовку .