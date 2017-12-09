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На марш в поддержку Саакашвили вышли около 2 тысяч киевлян

10.12.2017 18:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 дек — Sputnik. Марш сторонников Михаила Саакашвили прошел в воскресенье в Киеве – собрались на него порядка двух тысяч человек, сообщает "РИА Новости Украина".

Саакашвили задержали накануне – украинские власти обвиняют бывшего губернатора Одесской области и экс-президента Грузии в подготовке госпереворота и связях с бизнесменами "из окружения Виктора Януковича".

Сторонники политика собрались в воскресенье на марш в Киеве. По оценкам журналистов, вышли на акцию лишь около двух тысяч человек.

Собравшиеся прошли к зданию Верховной Рады и выдвинули парламентариям ряд требований: объявить импичмент президенту Порошенко, создать антикоррупционный суд, провести выборы и уволить действующего генерального прокурора.

На марш в поддержку Саакашвили вышли около 2 тысяч киевлян
© Sputnik/ Стрингер
Участники акции протеста сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием принятия закона об импичменте в Киеве

Часть участников акции по ее завершению разошлись, некоторые остались в импровизированном палаточном лагере.

Сам же Саакашвили, по словам его адвоката, после задержания объявил голодовку.

 
Теги: Минск
 
 
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Собравшиеся потребовали у Рады объявить импичмент президенту, создать антикоррупционный суд, провести досрочные выборы и уволить генпрокурора.

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