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На марш в поддержку Саакашвили вышли около 2 тысяч киевлян
10.12.2017 18:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 дек — Sputnik. Марш сторонников Михаила Саакашвили прошел в воскресенье в Киеве – собрались на него порядка двух тысяч человек, сообщает "
Саакашвили
Сторонники политика собрались в воскресенье на марш в Киеве. По оценкам журналистов, вышли на акцию лишь около двух тысяч человек.
Собравшиеся прошли к зданию Верховной Рады и выдвинули парламентариям ряд требований: объявить импичмент президенту Порошенко, создать антикоррупционный суд, провести выборы и уволить действующего генерального прокурора.
© Sputnik/ Стрингер
Участники акции протеста сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с требованием принятия закона об импичменте в Киеве
Часть участников акции по ее завершению разошлись, некоторые остались в импровизированном палаточном лагере.
Сам же Саакашвили, по словам его адвоката, после задержания
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Собравшиеся потребовали у Рады объявить импичмент президенту, создать антикоррупционный суд, провести досрочные выборы и уволить генпрокурора.
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