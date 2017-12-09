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Мост за четыре часа. Как построили понтонную переправу через Припять - в фото и видео TUT.BY
10.12.2017 19:20 — Новости Общества | Tut.by
Новый наплывной понтонный мост через Припять построили 10 декабря за 4 часа — именно столько времени понадобилось на сборку и установку сооружения от берега до берега. Как это было — в фото и видео TUT.BY.
Первые секции на берег Припяти начали прибывать в субботу, 9 декабря, в 16.00. В этот же вечер меньше чем за два часа военные собрали понтонник, а остальные работы было решено продолжить уже на следующий день.
В воскресенье 10 декабря к 11.00 мост был установлен и закреплен, а спустя час, после полного устройства подъезда, по нему пустили гражданский транспорт.
О том что на автомобильном мосту через Припять в Житковичах появились трещины и он провис, 7 декабря TUT.BY
Как рассказал вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин,
Последние дни перевозкой людей через Припять занималось МЧС. Легковой транспорт и грузовые автомобили весом до 10 т переправлялись с помощью парома, который работает внизу по течению реки и в 5 км от Житковичей.
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В воскресенье 10 декабря к 11.00 мост был установлен и закреплен, а спустя час, после полного устройства подъезда, по нему пустили гражданский транспорт.
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