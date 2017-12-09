Мост за четыре часа. Как построили понтонную переправу через Припять - в фото и видео TUT.BY

Новый наплывной понтонный мост через Припять построили 10 декабря за 4 часа — именно столько времени понадобилось на сборку и установку сооружения от берега до берега. Как это было — в фото и видео TUT.BY.

Первые секции на берег Припяти начали прибывать в субботу, 9 декабря, в 16.00. В этот же вечер меньше чем за два часа военные собрали понтонник, а остальные работы было решено продолжить уже на следующий день.

В воскресенье 10 декабря к 11.00 мост был установлен и закреплен, а спустя час, после полного устройства подъезда, по нему пустили гражданский транспорт.



8 утра. Собранный с вечера 9 декабря понтонный мост закреплен к одному из берегов реки Припять.



Возведением временной переправы через Припять занимались военнослужащие 188-й гвардейской инженерной бригады и сотрудники МЧС.























Во время предварительной установки понтонного моста выяснилось, что необходима еще одна дополнительная секция в общую конструкцию.



Заместитель командира 188-й гвардейской инженерной бригады подполковник Валерий Журавлев (в центре) и заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС Сергей Новик (крайний справа) наблюдают за ходом работ по установке понтонного моста







Солдаты с помощью канатов подтягивают понтонный мост обратно к берегу для дальнейшей установки допсекции.











Как раз на тот случай, если длины собранного моста будет не хватать, на берегу находились две запасные секции. Одну из них и спустили на воду.











К 11.00 понтонный мост уже соединял два противоположных берега Припяти.



Длина понтонного моста — 146,7 метра. Он состоит из 22 секций, включая две береговые. Мост может выдержать все виды транспорта — от легковых до грузовых машин. «И даже танки», — отметили в Министерстве обороны Беларуси.





О том что на автомобильном мосту через Припять в Житковичах появились трещины и он провис, 7 декабря TUT.BY сообщили обеспокоенные местные жители. Первоначально мост закрыли для автотранспорта, а затем и для пешеходов. По оценкам специалистов, его закрыли примерно на год.

Как рассказал вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин, причиной разрушения моста над Припятью могли стать его конструкционные недостатки.

Последние дни перевозкой людей через Припять занималось МЧС. Легковой транспорт и грузовые автомобили весом до 10 т переправлялись с помощью парома, который работает внизу по течению реки и в 5 км от Житковичей.