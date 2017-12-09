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Самолеты из Европы прилетают в Минск с задержкой
10.12.2017 19:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 дек — Sputnik. Рейсы из Европы прилетают в Минск с задержкой, свидетельствуют данные табло прилетов Национального аэропорта.
© Sputnik / Виктор Толочко
Непогода обрушилась в выходные на Европу: снегом засыпало многие страны, а в некоторых государствах свои коррективы в расписание авиатранспорта внес и сильный ветер.
Сказались погодные условия и на графике прилетов самолетов в Минск из стран Европы. Так, вечером в воскресенье с задержкой прибыли несколько рейсов, а по состоянию на 19:40 задерживаются самолеты из Франкфурта и Женевы.
Также задерживались ранее прибывшие самолеты из Лондона, Стамбула и Парижа.
На данный момент задержки составляют от десяти минут до получаса. В то же время, проблем с рейсами из России пока нет. Самолеты из Беларуси также вылетают по расписанию.
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Задержка рейсов из городов Европы может составлять от десяти минут до получаса.
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