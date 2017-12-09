Самолеты из Европы прилетают в Минск с задержкой

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Рейсы из Европы прилетают в Минск с задержкой, свидетельствуют данные табло прилетов Национального аэропорта.



© Sputnik / Виктор Толочко Воскресный снегопад в фотографиях Instagram

Непогода обрушилась в выходные на Европу: снегом засыпало многие страны, а в некоторых государствах свои коррективы в расписание авиатранспорта внес и сильный ветер.

Сказались погодные условия и на графике прилетов самолетов в Минск из стран Европы. Так, вечером в воскресенье с задержкой прибыли несколько рейсов, а по состоянию на 19:40 задерживаются самолеты из Франкфурта и Женевы.

Также задерживались ранее прибывшие самолеты из Лондона, Стамбула и Парижа.

На данный момент задержки составляют от десяти минут до получаса. В то же время, проблем с рейсами из России пока нет. Самолеты из Беларуси также вылетают по расписанию.

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