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Самолеты из Европы прилетают в Минск с задержкой

10.12.2017 19:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 дек — Sputnik. Рейсы из Европы прилетают в Минск с задержкой, свидетельствуют данные табло прилетов Национального аэропорта.

Самолеты из Европы прилетают в Минск с задержкой
© Sputnik / Виктор Толочко
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Непогода обрушилась в выходные на Европу: снегом засыпало многие страны, а в некоторых государствах свои коррективы в расписание авиатранспорта внес и сильный ветер.

Сказались погодные условия и на графике прилетов самолетов в Минск из стран Европы. Так, вечером в воскресенье с задержкой прибыли несколько рейсов, а по состоянию на 19:40 задерживаются самолеты из Франкфурта и Женевы.

Также задерживались ранее прибывшие самолеты из Лондона, Стамбула и Парижа.

На данный момент задержки составляют от десяти минут до получаса. В то же время, проблем с рейсами из России пока нет. Самолеты из Беларуси также вылетают по расписанию.

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Теги: Минск
 
 
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Задержка рейсов из городов Европы может составлять от десяти минут до получаса.

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