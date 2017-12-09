Самолеты «Белавиа» из Европы и России прилетают сегодня в Минск с задержкой.



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Задержались рейсы В2−852 из Лондона (самолет приземлился в Минске в 18.55, а по расписанию должен был в 18.15), Парижа B2−866/AF-3766 — опоздал на полчаса (время приземления в белорусской столице по расписанию 18.30), Женевы (рейс B2−872). Самолет из Женевы, который должен был быть в Минске по расписанию в 18.30, только вылетел около 18.00 — прибывает около 20.00.

Сейчас на табло прилетов Национального аэропорта «Минск» есть информация о задержках рейсов B2 988 Москва — Минск прибытием 20.19 и B2 946 Санкт-Петербург — Минск прибытием 22.15.

Ситуация с задержкой самолетов вызвана сложными погодными условиями в Европе и России, где прошли сильные снегопады. Разрешения на вылет самолеты из европейских аэропортов получают с учетом загруженности воздушных линий.

Как сообщили БЕЛТА в «Белавиа», на работу Национального аэропорта Минск погодные условия существенно не повлияли. Сложившаяся ситуация не выходит за пределы регулируемой и подконтрольной.