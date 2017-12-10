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"Беллегпром": на зарплату в Br1000 в этом году не выйдем
10.12.2017 20:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 дек — Sputnik. Белорусская легкая промышленность не сможет в этом году выйти на средний уровень зарплат в тысячу рублей, признался в эфире телеканала ОНТ глава холдинга "Беллегпром" Николай Ефимчик.
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент Беларуси Александр Лукашенко с начала года требовал к концу 2017-го добиться среднего уровня зарплаты по стране в тысячу рублей. Пока требование главы государства выполняют немногие отрасли и предприятия.
Как признался в эфире телеканала руководитель холдинга предприятий легкой промышленности, в его отрасли на зарплату в 1000 рублей в декабре выйти не смогут.
"Чаще всего в структуре себестоимости на зарплаты закладывается 25%. Мы очень бы хотели заплатить больше, но тогда мы вылетаем с рынков", — пояснил Ефимчик.
Так, на обновленном предприятии "Камволь" средняя зарплата в прошлом месяце составила 680 рублей, привел пример глава "Беллегпрома".
"При выполнении бизнес-плана и здесь, на "Камволи", в следующем году средняя зарплата достигнет тысячи рублей, а еще через год – 1100 и выше", — добавил он.
В рамках выполнения поручения президента по повышению зарплат немало шагов сделало правительство: например, не так давно были
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В структуре себестоимости на зарплаты закладываются 25%, увеличение же пропорции может негативно сказаться на рынке.
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