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Снежная "каша" и дождь. Погода в Витебске на неделю

11.12.2017 06:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Мокрый снег будет сменяться дождем и наоборот — примерно такая картина ждет витеблян на улице в течение новой рабочей недели, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Инга Шкеллер

В понедельник, 11 декабря, днем до -3 °C. Облачно, возможен снег.

Вторник будет хмурым и ветреным. Ночью около нуля, днем — +2 °C. Возможен дождь.

В среду, 13 декабря, столбик термометра и ночью, и днем покажет одинаковую оттепельную температуру — до +4 °C. Дождь в дневные часы к вечеру сменится мокрым снегом.

В четверг в течение суток около нуля. Облачно, снег.

В пятницу, 15 декабря, ночью до -2 °C, а днем около нуля. К вечеру ожидается сильный мокрый снег и ветер порывами до 16 метров в секунду.

Погоду в других городах области смотрите на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Мокрый снег будет сменяться дождем, и наоборот - примерно такая картина ждет витеблян на улице в течение новой рабочей недели.

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