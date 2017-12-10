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Снежная "каша" и дождь. Погода в Витебске на неделю
11.12.2017 06:14 — Новости Общества | Tut.by
Мокрый снег будет сменяться дождем и наоборот — примерно такая картина ждет витеблян на улице в течение новой рабочей недели,
В понедельник, 11 декабря, днем до -3 °C. Облачно, возможен снег.
Вторник будет хмурым и ветреным. Ночью около нуля, днем — +2 °C. Возможен дождь.
В среду, 13 декабря, столбик термометра и ночью, и днем покажет одинаковую оттепельную температуру — до +4 °C. Дождь в дневные часы к вечеру сменится мокрым снегом.
В четверг в течение суток около нуля. Облачно, снег.
В пятницу, 15 декабря, ночью до -2 °C, а днем около нуля. К вечеру ожидается сильный мокрый снег и ветер порывами до 16 метров в секунду.
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Мокрый снег будет сменяться дождем, и наоборот - примерно такая картина ждет витеблян на улице в течение новой рабочей недели.
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