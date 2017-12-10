Мокрый снег будет сменяться дождем и наоборот — примерно такая картина ждет витеблян на улице в течение новой рабочей недели, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Инга Шкеллер

В понедельник, 11 декабря, днем до -3 °C. Облачно, возможен снег.

Вторник будет хмурым и ветреным. Ночью около нуля, днем — +2 °C. Возможен дождь.

В среду, 13 декабря, столбик термометра и ночью, и днем покажет одинаковую оттепельную температуру — до +4 °C. Дождь в дневные часы к вечеру сменится мокрым снегом.

В четверг в течение суток около нуля. Облачно, снег.

В пятницу, 15 декабря, ночью до -2 °C, а днем около нуля. К вечеру ожидается сильный мокрый снег и ветер порывами до 16 метров в секунду.

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