Хиляк-декабрь. Погода в Гомеле на неделю

Хилый, нерешительный декабрь все никак не оперится. А пора бы уже! Но пока максимум, на что его хватает — мокрый снег и стабильный ноль. И предстоящая неделя — не исключение.





Ближайшие дни будут такими же, как и предыдущие: влажность, морось и «каша» под ногами.

Во вторник выглянет солнце, но ненадолго.

В среду все снова стабилизируется — +2°С, пасмурно и мокрый снег.

К пятнице осадки прекратятся, но поднимется ветер.

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