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Хиляк-декабрь. Погода в Гомеле на неделю
11.12.2017 06:13 — Новости Общества | Tut.by
Хилый, нерешительный декабрь все никак не оперится. А пора бы уже! Но пока максимум, на что его хватает — мокрый снег и стабильный ноль. И предстоящая неделя — не исключение.
Ближайшие дни будут такими же, как и предыдущие: влажность, морось и «каша» под ногами.
Во вторник выглянет солнце, но ненадолго.
В среду все снова стабилизируется — +2°С, пасмурно и мокрый снег.
К пятнице осадки прекратятся, но поднимется ветер.
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Хилый, нерешительный декабрь все никак не оперится. А пора бы уже! Но пока максимум на что его хвататет, так это на мокрый снег и стабильный ноль. Предстоящая неделя -...
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