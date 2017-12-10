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Хиляк-декабрь. Погода в Гомеле на неделю

11.12.2017 06:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Хилый, нерешительный декабрь все никак не оперится. А пора бы уже! Но пока максимум, на что его хватает — мокрый снег и стабильный ноль. И предстоящая неделя — не исключение.


Ближайшие дни будут такими же, как и предыдущие: влажность, морось и «каша» под ногами.

Во вторник выглянет солнце, но ненадолго.

В среду все снова стабилизируется — +2°С, пасмурно и мокрый снег.

К пятнице осадки прекратятся, но поднимется ветер.

Погоду в других городах области смотрите на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Хилый, нерешительный декабрь все никак не оперится. А пора бы уже! Но пока максимум на что его хвататет, так это на мокрый снег и стабильный ноль. Предстоящая неделя -...

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