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Белый снег, понтонный мост, самый популярный кот и глаза белорусов - все за выходные
11.12.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Столько снега в выходные выпало! Красота за окном, на горках счастливые дети катаются на санках, только автомобилисты и дорожники Минск накрыло снегом, дорожники вышли на работу">не рады: одни отвыкли чистить машины, вторые — дороги. Ну и самолеты из Европы и России
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А
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Доброе утро! Столько снега в выходные выпало! Красота за окном, на горках счастливые дети катаются на санках, только автомобилисты и дорожники не рады.
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