Белый снег, понтонный мост, самый популярный кот и глаза белорусов - все за выходные

Доброе утро!

Столько снега в выходные выпало! Красота за окном, на горках счастливые дети катаются на санках, только автомобилисты и дорожники Минск накрыло снегом, дорожники вышли на работу">не рады: одни отвыкли чистить машины, вторые — дороги. Ну и самолеты из Европы и России прилетали в Минск с задержкой — но это из-за их снегопадов.





ВАЖНОЕ

Все выходные страна следила за тем, как власти «разруливали» сложную ситуацию в Житковичском районе, где закрыли для движения аварийный автомобильный мост над Припятью и местные жители оказались отрезаны от «большой земли» . В субботу на Житковщину поехали колонны военных из Минска — на Припять повезли понтоны для сооружения временного моста. Четыре часа — и он готов! Как это было — смотрите в наших фото и видео .





Стало известно, что половина всех белорусских автомобилей ездят без техосмотра . Причины здесь могут быть разными — но как-то напрягает.

Из Минска в аэропорт хотят построить короткую дорогу — и вот как она пройдет .

Курс биткоина в выходные упал ниже 14 тысяч долларов — но эти качели еще явно не остановились.

НашаДаша в субботу еще раз поднялась на пьедестал этапа Кубка мира в Хохфильцене, а вот в воскресенье в эстафете нашим девочкам не повезло .

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У него 200 тысяч подписчиков на YouTube, видео с ним посмотрели более 32 миллионов раз. Большая часть его поклонников — в США, а сам он живет в агрогородке Гатово в Минском районе. Знакомьтесь, это Пусик — самый популярный белорусский кот .





А вот здесь собрали 10 странных фактов о Земле, которые вы могли не знать: оказывается, кипящая река, многокилометровая грибница и живые облака — все это не сюжеты сказок, а научно зафиксированные явления на нашей планете.

Если вам не хватает метров в квартире, можно улучшить свои условия за счет общего пространства (на самом деле — нет). Например, некоторые строят лоджию на козырьке подъезда или дом… на крыше дома. Смотрите, какие странные конструкции получаются .

И вот еще немного «странных конструкций»: вспомнили все необычные дома Беларуси, о которых писали .

Фотограф National Geographic опубликовал видео, на котором истощенный белый медведь умирает от голода на канадском острове Баффинова Земля. Страшное зрелище. «Так выглядит глобальное потепление», — говорит он нам. А вот здесь, кстати, можно посмотреть лучшие фотографии National Geographic за 2017 год .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

10 ноября в Коссовском замке Ивацевичского района официально открыли временную экспозицию: «И это была такая радость!», — говорят местные. Пообщались с пожилой женщиной, которая помнит замок образца 1940 года, и прошлись по современным залам .

Если вы сидите за компьютером 6−8 часов в день, то скоро пойдете к врачам спасать зрение, попомните наши слова! Мы поговорили с офтальмологами о проблемах белорусов — и зажмурили от ужаса и открывшихся нам перспектив глаза.





Посмотрите, какие активные бывают многодетные мамы ! Они успевают участвовать в соревнованиях по триатлону, танцевать тверк и качаться в тренажерке — а еще воспитывать троих и даже пятерых детей. А красавицы-то какие!

Меньше всего в Беларуси, если верить последней статистике, зарабатывают парикмахеры. В «индустрии красоты» зарплаты даже скромнее, чем в соцобслуживании или культуре, — в среднем 426,6 рубля в месяц. Да ладно?! Разузнали, как работают парикмахеры и сколько на самом деле зарабатывают . А вот здесь все о доходах швей , которые, по мнению президента, «прилично зарабатывают».

Все новости субботы, 9 декабря

Все новости воскресенья, 10 декабря

Кстати. Актуальный после выходных тест: ВОЗ рекомендует пройти его , чтобы понять, не много ли вы употребляете алкоголя. Ну-ка, что получилось?..

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