Фото из архива

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная новогодняя акция "Наши дети" стартует в Беларуси 11 декабря, сообщает БЕЛТА.

Акция продлится по 10 января 2018 года. Ее участниками станут более 15 тыс. детей-сирот, детей-инвалидов, детей, чьи родители погибли при исполнении служебных обязанностей.

Традиционно во всех регионах страны в дни акции состоятся детские праздничные новогодние представления с участием руководителей республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов. Праздники организуют во всех малых и больших населенных пунктах страны. В Минске на главную елку страны во Дворце Республики соберется 2 370 детей из всех регионов Беларуси, а также из Рижской белорусской школы, белорусской гимназии имени Франциска Скорины в Вильнюсе.

Организаторы акции нацелены на то, чтобы окружить вниманием и заботой каждого ребенка. К ее проведению подключается все общество: не только министерства, ведомства, общественные объединения, но и индивидуальные предприниматели, физические лица. Они оказывают помощь в проведении новогодних праздников, делают пожертвования.-0-