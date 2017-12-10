Самолеты из Москвы и Киева по-прежнему прилетают в Минск с задержкой

Самолеты в Минск, как и накануне , прилетают с задержкой. Всему виной — сложные погодные условия.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На данный момент задерживаются прилеты двух рейсов B2 984 Москва — Минск прибытием в 10.20 и PS-889 Киев — Минск прибытием в 11.50.

Также был задержан вылет рейса B2−983 Минск — Москва. По расписанию, самолет должен был подняться в воздух в 06.45. Вылет перенесли на 08.30.

Ситуация с задержкой самолетов вызвана сложными погодными условиями.