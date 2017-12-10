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Самолеты из Москвы и Киева по-прежнему прилетают в Минск с задержкой
11.12.2017 08:34 — Новости Общества | Tut.by
Самолеты в Минск, как и
На данный момент задерживаются прилеты двух рейсов B2 984 Москва — Минск прибытием в 10.20 и PS-889 Киев — Минск прибытием в 11.50.
Также был задержан вылет рейса B2−983 Минск — Москва. По расписанию, самолет должен был подняться в воздух в 06.45. Вылет перенесли на 08.30.
Ситуация с задержкой самолетов вызвана сложными погодными условиями.
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Самолеты в Минск, как и накануне, прилетают с задержкой. Всему виной - сложные погодные условия.
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