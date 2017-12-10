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Самолеты из Москвы и Киева по-прежнему прилетают в Минск с задержкой

11.12.2017 08:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Самолеты в Минск, как и накануне, прилетают с задержкой. Всему виной — сложные погодные условия.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На данный момент задерживаются прилеты двух рейсов B2 984 Москва — Минск прибытием в 10.20 и PS-889 Киев — Минск прибытием в 11.50.

Также был задержан вылет рейса B2−983 Минск — Москва. По расписанию, самолет должен был подняться в воздух в 06.45. Вылет перенесли на 08.30.

Ситуация с задержкой самолетов вызвана сложными погодными условиями.

 
Теги: Минск
 
 
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Самолеты в Минск, как и накануне, прилетают с задержкой. Всему виной - сложные погодные условия.

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