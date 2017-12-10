В Бресте пройдет ярмарка вакансий для строителей

В ближайшую среду у граждан, нуждающихся в трудоустройстве, будет возможность найти работу в сфере строительства, пишет "Вечерний Брест".



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

«Ярмарку вакансий строительных предприятий» проведет управление по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома. Мероприятие начнется в 10 часов утра в холле управления по адресу: Брест, ул. Брестских Дивизий, 15А-1.

Граждан, нуждающиеся в трудоустройстве, приглашают принять участие в проводимом мероприятии. При себе необходимо иметь паспорт, документы об образовании и трудовую книжку.