Не нарушайте закон



Оружие имеет свою историю, такую же долгую, как история всего человечества. Ни для кого не секрет, что вокруг людей всегда была опасность, создаваемая либо животными, либо другими людьми. И чтобы выжить в таких суровых условиях, необходимо было иметь при себе какое-либо оружие, при этом постоянно требовалось его развивать. В связи с чем мы и имеем такую эволюцию оружейного мира — от каменного топора до космических военных установок.

Оружие и боеприпасы, как таковые, по своему функциональному назначению изначально представляют опасность, а когда они находятся в руках преступников, их опасность возрастает в геометрической прогрессии. Именно поэтому законодательством Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность. Так, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в соответствии со ст. 295 УК Республики Беларусь влекут уголовную ответственность до 12 лет лишения свободы.

Не стоит забывать и о том, что в соответствии с административным кодексом Республики Беларусь также может быть применено наложение штрафа в размере до пятисот базовых величин — за незаконное изготовление и (или) распространение методик либо иных материалов о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ (статья 17.14 КоАП Республики Беларусь).

Как видно из санкций указанных выше статей, нарушившим их грозит суровое наказание. При этом необходимо отметить, что законом предусмотрено освобождение от уголовной ответственности тех граждан, которые добровольно явились в органы правопорядка и без принуждения сдали незаконно хранящиеся у них оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Это единственно верный способ избавления от них. В тоже время является недопустимым выбрасывание оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в мусорные баки и т.п., так как в результате данной беспечности могут наступить тяжелые последствия для жизни и здоровья граждан, что в свою очередь повлечет ответственность лиц, поступивших подобным образом.