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В Гродно продолжается подготовка к Новому году
11.12.2017 11:38 — Новости Общества | Tut.by
В городе уже появились не только новые украшения, но и развлечения, которые делают Гродно сказочным и праздничным, пишет
Так, 9 декабря по историческому центру города между площадями Ленина и Советская начал курсировать открытый Rolls-Royce на аккумуляторных батареях. У руля любимый, как детьми, так и взрослыми сказочный персонаж — Дед Мороз. Ежедневно на всем пути этого небольшого путешествия его сопровождают восхищенные взгляды прохожих и улыбки маленьких гродненцев.
К слову, каждый может отправить Деду Морозу свое письмо: внутри автомобиля стоит импровизированный почтовый ящик. В нем уже находятся первые письма от горожан. Собирать заветные конверты Дед Мороз будет до 31 декабря. Сказочный волшебник обещает, что желания жителей Гродно обязательно сбудутся в новогоднюю полночь.
На уникальном электромобиле Дед Мороз готов с радостью прокатить ребят. Это можно сделать до 7 января 2018 и насладиться видам предпраздничного Гродно.
Уже украшены витрины, фасады и торговые залы магазинов и торговых центров. Праздничная иллюминация появилась на зданиях большинства организаций города. В этом году наряду с традиционным световым оформлением радовать глаз будут новые электрогирлянды, размещенные при входе на центральную аллею городского парка, на центральной городской площади и столбах уличного освещения.
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В городе уже появились не только новые украшения, но и развлечения, которые делают Гродно сказочным и праздничным.
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