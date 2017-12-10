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Дождь с мокрым снегом и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 12 декабря

11.12.2017 11:41 — Новости Общества | БелТА  
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Дождь с мокрым снегом и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 12 декабря
Фото из архива

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь с мокрым снегом и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 12 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдут кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ночью и утром ожидается слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется южный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, по западу местами возможны порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем - 2-8 градусов тепла. По юго-западу ночью будет 3-5 градусов выше нуля, днем - 9-11 градусов тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь с мокрым снегом и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 12 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...

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