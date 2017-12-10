В Бресте у подозреваемого в мошенничестве со страховкой на Bentley бизнесмена нашли ручку-пистолет

У брестского директора общества с ограниченной ответственностью, изъята пишущая ручка, пригодная для стрельбы патронами калибра 5,6 мм. Эксперты дали заключение, что ручка изготовлена самодельным способом на заводском оборудовании и является ручным однозарядным гладкоствольным оружием. Уголовное дело возбуждено по ч.2 статьи 295 УК («Незаконное хранение огнестрельного оружия»).

Ручка-пистолет изъята во время обыска в дачном доме предпринимателя. Обыск проведен в ходе расследования других уголовных дел, возбужденных в отношении бизнесмена.

Первые два уголовных дела по материалам УБЭП УВД Брестского облисполкома были возбуждены летом нынешнего года. Предприниматель подозревался в подстрекательстве к даче взятки в 40 тысяч долларов. Деньги, как предполагает следствие, бизнесмен присвоил.

Позже возбудили еще два уголовных дела по этим же статьям (мошенничество). Заявитель указал сумму в 27 тысяч долларов, которые он передал предпринимателю как посреднику в даче взятки.

В сентябре еще одно уголовное дело по статье 209 УК «Мошенничество». Началось с того, что предприниматель заявил, что у него разбили Bentley Continental. Страховая компания выплатила 50 тысяч рублей. В ходе расследования выяснилось, что предприниматель сам повредил машину, чтобы получить страховку.

Бизнесмен арестован. Обвинение ему еще не предъявлено.