В Пинском и Лунинецком районах были перебои с электричеством из-за налипания снега

В населенных пунктах двух районов Брестской области 10 декабря были перебои электроснабжения из-за налипания мокрого снега, сообщили БЕЛТА в РУП «Брестэнерго».



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За минувшие сутки снег прошел по большей части территории области. Последствия снегопада больше всего ощутили жители Пинского и Лунинецкого районов. Там осадки наблюдались в течение всего дня. На востоке региона высота снежного покрова составила 3−5 см, в зоне метеостанции «Полесская» (Лунинецкий район) — 14 см. Местами под тяжестью снега происходил наброс веток на провода, из-за чего происходили обрывы.

«Сообщение о первом отключении поступило в четыре утра, последнее — в 22.44. Массовых повреждений не было. В целом за сутки произошло отключение 211 трансформаторных подстанций, 19 населенных пунктов. Ближе к полуночи энергоснабжение всех потребителей было восстановлено. Ночью вопросов не возникало», — сообщили в «Брестэнерго».

По прогнозам синоптиков, сегодня в Брестской области будет преимущественно без осадков.