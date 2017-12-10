Зима взяла отпуск: на неделе оттепель и до +11°С

На этой неделе сохранится неустойчивый характер погоды с повышенным температурным режимом. Уже в предстоящие сутки на территорию Беларуси начнет поступать очень теплый воздух с юго-запада Европы, ожидается оттепель, и выпавший снег, увы, почти полностью растает. Об этом TUT.BY рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.



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12 декабря, во вторник, ожидается очень теплая для этого времени погода, и это будет самый теплый день на этой неделе. Температура воздуха минимальная ночью составит −4…+2°С, максимальная во второй половине дня +2…8°С; по юго-западу Беларуси еще теплее — ночью +3…5°С, днем температура повысится до +9…11°С. В отдельных районах страны пройдут кратковременные осадки — дождь, ночью с мокрым снегом. Ночью и утром ожидается слабый гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-западный, порывистый.

В среду, 13 декабря, ночью в отдельных районах, днем преимущественно по юго-востоку страны ожидаются осадки — дождь, мокрый снег. Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью сохранится порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит −2…+4°С, дневная температура 0…+5°С.

14 декабря, в четверг, атмосферные фронты обусловят ночью по юго-востоку страны, днем на большей части территории Беларуси кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Местами ожидаются слабые туман и гололед. На дорогах местами образуется гололедица. Температура воздуха минимальная ночью понизится до −1…7°С, максимальная температура днем составит −3…+3°С.

В пятницу, 15 декабря, сохранится неустойчивая погода, на большей части территории страны кратковременные осадки — мокрый снег, дождь, а также слабые туман и гололед. Ночью на отдельных участках дорог гололедица. Днем осадки будут сопровождаться порывистым ветром. Температура воздуха минимальная ночью составит −3…+2°С, максимальная температура днем в основном −1…+4°С, по юго-западу она повысится до +6°С.

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