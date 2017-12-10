Есть ли в Минске бесхлорные общественные бассейны

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Мода на все натуральное давно вышла за рамки продуктовых корзин: экомебель, экожилье, экотранспорт и т.д. Приставка "эко" равна гарантии отсутствия химии, а также снижения вреда для окружающей среды. В 2015-м в Лондоне заработал первый общественный экобассейн. Очищается он специально выращенной водной флорой. Никакой химии.



© Sputnik/ Павел Лисицын Тонувшему в Свислочи мальчику подарят абонемент в бассейн

У большинства же белорусов бассейн с детства ассоциируется с запахом хлора. Стойкий амбре, который потом приходится тщательно смывать с себя в душевой. А многим аллергикам и вовсе отказываются от походов в общественные купальни.

Как очищают столичные бассейны и есть ли в Минске бесхлорные? Корреспондент Sputnik решил выяснить это в Городском центре олимпийского резерва по водным видам спорта.

Есть ли хлор в наших бассейнах?

"В столице, да и в других белорусских городах, думаю, нет бесхлорных бассейнов. Когда вам говорят, что воду чистят другими способами, – лукавят. И даже если утверждают, что обеззараживают серебром, без хлора не обходится. Сегодня это все-таки самый эффективный способ. Он дает пролонгированный эффект. Количество бактерий не растет бесконтрольно со временем, т.к. их связывает свободный хлор, который присутствует в воде. Хорошо себя зарекомендовало озонирование, но это очень дорого и вряд ли по карману нашим бассейнам", — объяснила директор ГЦОР Инна Рублевская.

Впрочем, не стоит думать, что хлор добавляется бесконтрольно.



© Sputnik/ Инна Бондарович Директор Городского центра олимпийского резерва по водным видам спорта Инна Рублевская

Сейчас контроль содержания хлора в воде осуществляет специальное оборудование и добавляет его в воду строго дозированно, с учетом разрешенных санстанцией норм.

"Содержание хлора постоянно контролирует специальный прибор. Так что превышение нормы практически невозможно", — объяснил начальник инженерно-технического отдела ГЦОР Алексей Шумский.

Что касается возможных аллергических реакций, то они нередко вызываются не самим хлором, а компонентами так называемых концентратов. Ведь для обеззараживания используют специальные составы, в которых хлор – лишь одна из составляющих. Там могут быть противогрибковые добавки, компоненты для смягчения воды и другие.

"Насколько все они безопасны – зависит от добросовестности производителя при самом процессе производства, а также руководства бассейна при выборе концентрата. К тому же раздражение могут вызывать и хлориды с хлороминами (соединения, которые образуются при контакте хлора с микробами — Sputnik). Кстати, именно эти соединения и дают характерный запах. Так что если он сильно ощущается в воздухе, значит, хлора, наоборот, добавили недостаточно", — объясняет Алексей Шумский.

К тому же во всех бассейнах анализ раз в месяц берет санстанция. Это одна из гарантий безопасности.

Можно ли плавать в бассейне без справки?

Министерство спорта и туризма Беларуси вроде как отменило обязательные справки для посещения бассейна, но в некоторых бассейнах их требуют до чих пор. И это не является нарушением – такая норма может значиться во внутренних документах – объясняет Инна Рублевская. А вот так ли они нужны бассейнам – вопрос спорный.

"Справки выдаются на срок до трех месяцев, а за это время человек мог подхватить не одну вирусную инфекцию. К тому же сегодня в частных центрах выдача таких документов — чистая формальность. Вас не будут отправлять к дерматологу, гинекологу", — добавила Рублевская.



© Sputnik/ Инна Бондарович Начальник инженерно-технического отдела ГЦОР Алексей Шумский показывает шкаф управления системы очистки воды бассейна "Трактор"

Вот что действительно может помочь снизить бактериальную нагрузку в воде, так это личная гигиена. Мыться в душе перед входом в бассейн необходимо.

"А у нас не все после сеанса душ принимают, не то, что до. И в зале необходимо надевать шлепанцы, чтобы не подхватить грибок стопы"- объясняет директор ГЦОР.

Не все любят надевать плавательные шапочки во время сеанса в бассейне. А между тем эта мера – совсем не чья-то прихоть, а очень необходимая гигиеническая мера.

"Многие женщины, да и мужчины не понимают, говорят, у меня ведь короткая стрижка, не вожу волосами по воде, что еще от меня нужно? Но при чем здесь их длина? Поймите, один человек без шапочки – это несколько выпавших волос. А сотня посетителей? К концу дня в воде бы плавали небольшие пучки. Не самое приятное зрелище", — объяснил Алексей Шумский.

Есть такая распространенная байка, что в некоторых европейских бассейнах в воду добавляют специальные реагенты, которые окрашивают ее при попадании туда мочевой кислоты. Недисциплинированных посетителей, которые используют бассейн вместо туалета, штрафуют.

"Поверьте, это миф. Я была во многих бассейнах за рубежом. Там на бортиках, действительно, висят объявления о наличии в воде таких веществ. Но, как объяснили коллеги, это не более чем устрашающая мера. Если такие реагенты и существуют, использовать их слишком затратно, да и аллергические реакции на них никто не отменял. И, кстати, для обеззараживания воды на Западе тоже чаще всего используют хлор как наиболее эффективный дезинфектант. На недавних международных соревнованиях у нашей команды даже глаза щипало – такая высокая концентрация вещества была в воде", — объяснила Инна Рублевская.

Полезно знать

Температура воздуха в бассейне должна составлять:

в залах с ваннами для детей – +(31–32) °С (на 1–2 °С выше температуры воды);

в залах с ваннами для взрослых – +(26–28) °С (на 1–2 °С выше температуры воды);

в раздевальных и душевых – +(25–26) °С.

На одну дорожку бассейна не должно приходиться более 8 человек, если ее длина 25м и не более 12 – при длине 80 м.

По требованиям гигиены каждый посетитель бассейна должен при себе иметь купальный костюм (плавки, купальник), сменную обувь из влагостойких материалов, полотенце, моющее средство для тела, губку (мочалку) и резиновую шапочку.