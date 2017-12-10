Толочинцы возмущены жестоким отстрелом собак в городе. В ЖКХ утверждают, что его не было

Жители Толочина пишут в соцсетях, что в минувшее воскресенье, 10 декабря, в центре города отстреливали собак. Одна из них мучительно умирала на глазах у прохожих, в том числе детей. Инцидент активно обсуждают в одном из местных пабликов. В местном ЖКХ же TUT.BY сообщили, что «никакого отстрела не было».



Ампула, которая, по свидетельству горожанки, находилась в теле умершей собаки. Фото: группа vk.com/overheard_tolochin

«В воскресенье в обед в центре города отстреливали собак, это происходило на глазах у людей, это видели маленькие дети… ЖКХ, о чем вы думаете, а как же детская психика? Это бесчеловечность: все наблюдали, как бедный пес в конвульсиях 10 минут умирал возле ларьков», — написала в соцсеть жительница Толочина Ирина.

Ирина не была свидетельницей самой расправы над собаками, она видела лишь то, как одна из них умирала:

— Шли с ребенком возле Дома культуры, свора бегала в парке, в том числе и этот пес. Буквально через полчаса выходим из ларьков, бежит этот пес и на глазах начинает падать. Подскакивает, опять падает и начинает содрогаться в конвульсиях, пошла кровь. А во лбу торчит ампула, которая на фото. И продолжалось это минут 10−15. Понятно, что эта ампула случайно туда (в тело животного. — Прим. TUT.BY) не попала. Отстреливали, значит. Сам момент отстрела не видела, но так как все собаки были в парке, предположу, что именно там он и происходил. На обратном пути ни одной собаки не видела, наверно, и их постигла та же участь. А этот пес убежал, правда, недалеко…



Собака, которая, по словам жительницы Толочина, умерла в мучениях на глазах у горожан. Фото: группа vk.com/overheard_tolochin

В диспетчерской предприятия ЖКХ «Толочин-Коммунальник» TUT.BY сообщили, что в последнее время от жителей города к ним поступают жалобы на то, что бездомные собаки «набрасываются на людей, в том числе и на детей».

— В октябре к нам поступило 6 таких заявлений, в ноябре — 4, в декабре — уже 2, — привела статистику диспетчер.

Однако старший мастер по благоустройству ЖКХ Николай Пышный отрицает, что 10 декабря в центре Толочина отстреливали собак:

— Никакого ни отлова, ни тем более отстрела собак в воскресенье не было. Отстрел животных в городах вообще запрещен.

— Но откуда тогда взялось тело умершей собаки в соцсетях?

— Может, кто-то бросил собаке кусок отравленной кровяной колбасы…

— Из головы животного, как утверждает свидетельница, торчала ампула.

— Никто никого у нас не стрелял, — заявил сотрудник ЖКХ.