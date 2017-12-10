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Завод фейерверков под Могилевом пока строить не будут

11.12.2017 13:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Власти Могилевской области пока не приняли решение о строительстве китайского завода фейерверков под Могилевом. По крайней мере, «письменного подтверждения о намерениях строить предприятие по производству пиротехнических изделий на территории Могилевской области от китайской стороны не поступало» — именно так ответил зампред Могоблисполкома Виктор Некрашевич на запрос местного правозащитника.


Фото с сайта uv-kurier.ru

1 июля во время празднования 750-летия Могилева компания из города Чанша провинции Хунань устроила салют. Как сообщали могилевские власти, это был подарок жителям города от китайских друзей. В середине сентября заместитель председателя Могилевского райисполкома Николай Шепелевич по областному телевидению сообщил о планах по строительству китайской компанией завода фейерверков под Могилевом, что даст возможность создать 2000 рабочих мест.

В начале октября белорусская делегация во главе с председателем Могилевского облисполкома Владимиром Доманевским посетила провинцию Хунань, где, в частности, была достигнута договоренность о создании совместного предприятия по производству фейерверков. В свою очередь активисты белорусской оппозиции начали сбор подписей против строительства такого завода, ссылаясь на частые взрывы и гибель людей на аналогичных предприятиях в Китае. Более сотни подписей были переданы в облисполком.

— По дипломатическим каналам китайской стороне был направлен официальный запрос о предоставлении общей концепции проекта и иной необходимой информации. По состоянию на 6 декабря 2017 года письменного подтверждения о намерениях строить предприятие по производству пиротехнических изделий на территории Могилевской области от китайской стороны не поступало, — ответил в письме одному из инициаторов сбора подписей Владимиру Шанцеву заместитель председателя Могилевского облисполкома Виктор Некрашевич.

По его словам, решение о строительстве такого предприятия на территории региона не принято.

 
Теги: Могилев
 
 
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"По состоянию на 6 декабря 2017 года письменного подтверждения о намерениях строить предприятие по производству пиротехнических изделий на территории Могилевской...

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