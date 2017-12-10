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Завод фейерверков под Могилевом пока строить не будут
11.12.2017 13:14 — Новости Общества | Tut.by
Власти Могилевской области пока не приняли решение о строительстве китайского завода фейерверков под Могилевом. По крайней мере, «письменного подтверждения о намерениях строить предприятие по производству пиротехнических изделий на территории Могилевской области от китайской стороны не поступало» — именно так ответил зампред Могоблисполкома Виктор Некрашевич на запрос местного правозащитника.
1 июля во время празднования 750-летия Могилева компания из города Чанша провинции Хунань
В начале октября белорусская делегация во главе с председателем Могилевского облисполкома Владимиром Доманевским посетила провинцию Хунань, где, в частности, была достигнута договоренность о создании совместного предприятия по производству фейерверков. В свою очередь активисты белорусской оппозиции
— По дипломатическим каналам китайской стороне был направлен официальный запрос о предоставлении общей концепции проекта и иной необходимой информации. По состоянию на 6 декабря 2017 года письменного подтверждения о намерениях строить предприятие по производству пиротехнических изделий на территории Могилевской области от китайской стороны не поступало, — ответил в письме одному из инициаторов сбора подписей Владимиру Шанцеву заместитель председателя Могилевского облисполкома Виктор Некрашевич.
По его словам, решение о строительстве такого предприятия на территории региона не принято.
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"По состоянию на 6 декабря 2017 года письменного подтверждения о намерениях строить предприятие по производству пиротехнических изделий на территории Могилевской...
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