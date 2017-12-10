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На реставрацию Брестской крепости из бюджета Союзного государства выделят 5,4 млн долларов

11.12.2017 13:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Российская сторона одобрила проект Союзного государства «Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе „Брестская крепость-герой“». Об этом сообщается на сайте Правительства России.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Проект предусматривает в 2018—2020 гг. реализацию 16 мероприятий с общим объемом финансирования до 320 миллионов российских рублей. Источник — бюджет Союзного государства.

Деньги пойдут, в частности, на капитальный ремонт башни юго-восточной казармы, моста через Мухавец, крыш южной казармы, юго-западной казармы, капитальный ремонт и консервацию руин 333-го стрелкового полка. Кроме того средства выделят на разработку проектной документации, капитальный ремонт и консервацию руин Белого дворца, инженерного управления, руин Холмских ворот, северо-западной части Цитадели, а также на разработку проектно-сметной документации по ремонту Восточного форта и его реставрацию, разработку проектно-сметной документации и капитальный ремонт 5-го форта, капитальный ремонт художественно-декоративной подсветки, создание экспозиций. Об этом сообщил TUT.BY директор мемориального комплекса «Брестская крепость — герой» Григорий Бысюк.

Как подчеркивают авторы проекта, его реализация улучшит состояние уникальных историко-культурных объектов Брестской крепости, будет способствовать сохранению историко-культурного наследия Беларусь и России, а также укреплению российско-белорусского сотрудничества в сфере культуры, туризма.

 
 
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Деньги пойдут в частности на разработку проектно-сметной документации, ремонтные и реставрационные работы на объектах крепости, консервацию руин и другие цели.

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