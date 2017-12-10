В Беларуси стало меньше диетологов, проктологов и валеологов

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Количество диетологов, реабилитологов, ангиохирургов, сексологов и некоторых других узких специалистов снизилось в Беларуси, свидетельствуют данные статистического отчета "Здравоохранение Беларуси".



© Sputnik / Виктор Толочко Родителям на заметку: все, что нужно знать о проблемах с аденоидами

Минздрав опубликовал статистические данные о белорусской сфере здравоохранения за минувший год. Помимо прочего, там присутствуют данные и о численности врачей-специалистов.

Всего в 2016-м в республике было 48209 врачей-специалистов — за год этот показатель увеличился. Стало больше также участковых терапевтов, хирургов, пульмонологов, эндокринологов и целого ряда других категорий медработников.

По некоторым направлениям узких специалистов, напротив, стало меньше. Так, в Беларуси на должностях значились лишь 34 диетолога, 30 проктологов, 5 специалистов спортивной медицины, 37 челюстно-лицевых хирургов.

Также стало меньше реабилитологов, ангиохирургов, комбустиологов-хирургов, радиационных онкологов, сексологов и валеологов.

В целом же количество врачей в минувшем году выросло во всех областях Беларуси и городе Минске. Наиболее обеспечены медиками жители столицы — 49,4 врачей-специалистов на десять тысяч населения. Меньше всего врачей в Минской области — 30,6 на десять тысяч населения.