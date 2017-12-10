ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси стало меньше диетологов, проктологов и валеологов

11.12.2017 13:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Количество диетологов, реабилитологов, ангиохирургов, сексологов и некоторых других узких специалистов снизилось в Беларуси, свидетельствуют данные статистического отчета "Здравоохранение Беларуси".

В Беларуси стало меньше диетологов, проктологов и валеологов
© Sputnik / Виктор Толочко
Родителям на заметку: все, что нужно знать о проблемах с аденоидами

Минздрав опубликовал статистические данные о белорусской сфере здравоохранения за минувший год. Помимо прочего, там присутствуют данные и о численности врачей-специалистов.

Всего в 2016-м в республике было 48209 врачей-специалистов — за год этот показатель увеличился. Стало больше также участковых терапевтов, хирургов, пульмонологов, эндокринологов и целого ряда других категорий медработников.

По некоторым направлениям узких специалистов, напротив, стало меньше. Так, в Беларуси на должностях значились лишь 34 диетолога, 30 проктологов, 5 специалистов спортивной медицины, 37 челюстно-лицевых хирургов.

Также стало меньше реабилитологов, ангиохирургов, комбустиологов-хирургов, радиационных онкологов, сексологов и валеологов.

В целом же количество врачей в минувшем году выросло во всех областях Беларуси и городе Минске. Наиболее обеспечены медиками жители столицы — 49,4 врачей-специалистов на десять тысяч населения. Меньше всего врачей в Минской области — 30,6 на десять тысяч населения.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общая численность врачей в республике продолжает расти, однако количество узких специалистов сокращается.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Толочинцы возмущены жестоким отстрелом собак в городе. В ЖКХ утверждают, что его не было
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика