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"Стоят даже на проспекте Победителей". Шорец поручил ужесточить контроль за нелегальной торговлей

11.12.2017 13:50 — Новости Общества | Tut.by  
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На оперативном совещании в городском исполнительном комитете 11 декабря председатель Мингорисполкома Андрей Шорец поручил городским службам ужесточить контроль за несанкционированной торговлей. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам главного государственного санитарного врача Минска — главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Нелли Гиндюк, максимальный штраф для таких нарушителей составляет: для физлиц — 30 базовых, юрлиц — 200 базовых величин.

По данным начальника управления торговли и услуг Мингорисполкома Нины Емельяновой, на незаконных предпринимателей составлено уже более 1500 протоколов. Эти граждане получили штрафы от 5 до 50 базовых величин.

— В городе есть места, где постоянно торгуют с земли. Например, возле гостиницы «Орбита», на улице Волгоградской расположились целые торговые ряды. Там продают что угодно — рыбу, мясо, сало. Такие «предприниматели» стоят уже даже на проспекте Победителей. Эту практику пора заканчивать, — отметил Шорец.

Председатель Мингорисполкома поручил ответственным службам — санитарной, налоговой, а также правоохранителям, руководителям администраций районов города и другим — разобраться со сложившейся ситуацией.

 
Теги: Минск
 
 
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На незаконных предпринимателей составлено уже более 1500 протоколов.

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