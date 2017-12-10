ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте предпринимателей научат, как добиться успеха без проблем с налоговой

11.12.2017 13:49 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Бресте 14 декабря придет масштабный проект «Куфаризация»: предпринимателям бесплатно помогут выйти на глобальный онлайн-рынок, собрать заказы и добиться успеха без проблем с налоговой. Повышать навыки предстоит в игровой форме: после мастер-классов гости сразятся в квизе.

Бизнес-игра пройдет 14 декабря с 18 до 22 часов и будет состоять из двух частей. В первой эксперты бизнес-школ и консалтинговых компаний на примерах покажут, как привести бизнес в интернет и начать успешно работать в онлайне. Представитель Министерства по налогам и сборам поможет разобраться в типах налогах, сроках платежей и льготах. Каждый желающий сможет получить необходимую информацию, чтобы определиться с тем, какая система налогообложения для него будет оптимальна.

Во второй части мероприятия гости смогут закрепить знания в формате деловой игры. Интеллектуальный квиз, который создан «МозгоБойней» и «Куфаром», позволит проверить сообразительность с помощью 35 вопросов о бизнесе, продвижении, рекламе и онлайн-технологиях. Искать ответы участникам предстоит совместно, для чего всех разделят на команды по 4−6 человек, что также позволит получить полезные бизнес-контакты и, возможно, найти новых партнеров. Финалисты получат 20 тысяч куфов, которые можно будет потратить на развитие своего бизнеса в интернете. Такой суммы, например, хватит на то, чтобы размещать товары на «Куфаре» в течение года.

Мероприятие проводит крупнейшая в стране площадка объявлений Куфар при поддержке Министерства по налогам и сборам и Министерства экономики.

Принять участие в бизнес-игре можно бесплатно по предварительной регистрации. Заполнить заявку можно на странице проекта.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А еще - как выйти на глобальный онлайн-рынок и собрать заказы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
На реставрацию Брестской крепости из бюджета Союзного государства выделят 5,4 млн долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика