В Бресте предпринимателей научат, как добиться успеха без проблем с налоговой

В Бресте 14 декабря придет масштабный проект «Куфаризация»: предпринимателям бесплатно помогут выйти на глобальный онлайн-рынок, собрать заказы и добиться успеха без проблем с налоговой. Повышать навыки предстоит в игровой форме: после мастер-классов гости сразятся в квизе.

Бизнес-игра пройдет 14 декабря с 18 до 22 часов и будет состоять из двух частей. В первой эксперты бизнес-школ и консалтинговых компаний на примерах покажут, как привести бизнес в интернет и начать успешно работать в онлайне. Представитель Министерства по налогам и сборам поможет разобраться в типах налогах, сроках платежей и льготах. Каждый желающий сможет получить необходимую информацию, чтобы определиться с тем, какая система налогообложения для него будет оптимальна.

Во второй части мероприятия гости смогут закрепить знания в формате деловой игры. Интеллектуальный квиз, который создан «МозгоБойней» и «Куфаром», позволит проверить сообразительность с помощью 35 вопросов о бизнесе, продвижении, рекламе и онлайн-технологиях. Искать ответы участникам предстоит совместно, для чего всех разделят на команды по 4−6 человек, что также позволит получить полезные бизнес-контакты и, возможно, найти новых партнеров. Финалисты получат 20 тысяч куфов, которые можно будет потратить на развитие своего бизнеса в интернете. Такой суммы, например, хватит на то, чтобы размещать товары на «Куфаре» в течение года.

Мероприятие проводит крупнейшая в стране площадка объявлений Куфар при поддержке Министерства по налогам и сборам и Министерства экономики.

Принять участие в бизнес-игре можно бесплатно по предварительной регистрации. Заполнить заявку можно на странице проекта .