ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сервис онлайн-бронирования Vetliva стал проектом года в белорусском туризме

11.12.2017 14:13 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Сервис онлайн-бронирования Vetliva стал проектом года в белорусском туризме

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский сервис онлайн-бронирования vetliva.by стал победителем в номинации "Проект года" национального туристического конкурса "Познай Беларусь", сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела автоматизированных технологий туризма РУП "Центркурорт" Ольга Демешкевич.

Сервис онлайн-бронирования Vetliva объединяет на своей площадке все виды туристических услуг в Беларуси. Проект является продуктом государственного предприятия "Центркурорт" Управления делами Президента Республики Беларусь, которое более 15 лет работает на рынке туруслуг. Сервис ориентирован на национальный туристический продукт и разработан в рамках госпрограммы "Беларусь гостеприимная" до 2020 года.

Как рассказала Ольга Демешкевич, на платформе Vetliva собрано множество разнообразных туристических предложений - от экскурсий продолжительностью несколько часов до семидневных туров по всей стране. На vetliva.by представлены белорусские санатории различных медицинских профилей, гостиницы, хостелы, агроусадьбы, базы отдыха и национальные парки.

Кроме того, для гостей интернет-ресурса подготовлен своеобразный гид по Беларуси - в отдельном разделе представлены сведения об истории, культуре, природе страны, спортивных достижениях и известных белорусских брендах, возможностях для шопинга и развлечений. Полезной для туристов будет информация о визах, скидках и популярных предложениях, а также календарь событий.

Ежедневно vetliva.by посещают более 2 тыс. пользователей из почти трех десятков стран. На сайте работает круглосуточная служба поддержки, готовая ответить на интересующие вопросы и дать рекомендации.

Сервис онлайн-бронирования Vetliva доступен на белорусском, русском и английском языках. "В ближайшее время планируем интеграцию портала в мировые системы бронирования, перевод на китайский язык, разработку мобильного приложения", - добавила Ольга Демешкевич.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский сервис онлайн-бронирования vetliva.by стал победителем в номинации "Проект года" национального туристического конкурса...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Беременную могут лишить пособия за плановое УЗИ не в государственном, а в частном медцентре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика