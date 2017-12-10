Сервис онлайн-бронирования Vetliva стал проектом года в белорусском туризме

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский сервис онлайн-бронирования vetliva.by стал победителем в номинации "Проект года" национального туристического конкурса "Познай Беларусь", сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела автоматизированных технологий туризма РУП "Центркурорт" Ольга Демешкевич.

Сервис онлайн-бронирования Vetliva объединяет на своей площадке все виды туристических услуг в Беларуси. Проект является продуктом государственного предприятия "Центркурорт" Управления делами Президента Республики Беларусь, которое более 15 лет работает на рынке туруслуг. Сервис ориентирован на национальный туристический продукт и разработан в рамках госпрограммы "Беларусь гостеприимная" до 2020 года.

Как рассказала Ольга Демешкевич, на платформе Vetliva собрано множество разнообразных туристических предложений - от экскурсий продолжительностью несколько часов до семидневных туров по всей стране. На vetliva.by представлены белорусские санатории различных медицинских профилей, гостиницы, хостелы, агроусадьбы, базы отдыха и национальные парки.

Кроме того, для гостей интернет-ресурса подготовлен своеобразный гид по Беларуси - в отдельном разделе представлены сведения об истории, культуре, природе страны, спортивных достижениях и известных белорусских брендах, возможностях для шопинга и развлечений. Полезной для туристов будет информация о визах, скидках и популярных предложениях, а также календарь событий.

Ежедневно vetliva.by посещают более 2 тыс. пользователей из почти трех десятков стран. На сайте работает круглосуточная служба поддержки, готовая ответить на интересующие вопросы и дать рекомендации.

Сервис онлайн-бронирования Vetliva доступен на белорусском, русском и английском языках. "В ближайшее время планируем интеграцию портала в мировые системы бронирования, перевод на китайский язык, разработку мобильного приложения", - добавила Ольга Демешкевич.-0-