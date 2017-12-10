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У ОАЦ и Службы безопасности президента новые руководители

11.12.2017 15:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил в понедельник руководителей Службы безопасности и Оперативно-аналитического центра, сообщила газета "СБ. Беларусь сегодня".

Глава государства уволил руководство ОАЦ в первой половине октября, с тех пор структура оставалась без руководителя.

Наконец, 11 декабря Лукашенко назначил начальником Оперативно-аналитического центра полковника Андрея Павлюченко — ранее он руководил Службой безопасности президента.

Самого же Павлюченко на прошлом месте работы сменил Дмитрий Шахраев, который работал заместителем главы Службы безопасности, а в период отсутствия руководства у ОАЦ выполнял функции начальника.

"Полковник Павлюченко успешно работал в должности начальника Службы безопасности президента. К нему нет никаких претензий. Но, учитывая его потенциал как оперативного работника, как специалиста-аналитика, принято такое решение… Полковник Шахраев справился с задачей, которая пред ним стояла в ОАЦ – встряхнуть коллектив, навести порядок и наладить работу", — рассказал глава Совбеза республики Станислав Зась.

Кроме того, в понедельник на совещании президент обсудил с коллегами цели и задачи Службы безопасности и ОАЦ на ближайшее время.

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-глава Службы безопасности Андрей Павлюченко перешел руководить Оперативно-аналитическим центром (ОАЦ).

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