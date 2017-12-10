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Более 4,5 кг психотропов изъяли у двоих оптовых курьеров

11.12.2017 15:23 — Новости Общества | Tut.by  
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У двоих наркокурьеров-оптовиков из поселка Буйничи под Могилевом нашли еще одну партию психотропов. Пакет с двумя килограммами наркотического вещества оказался закопан в лесу. «Клад» следователям показал один из обвиняемых, сообщили в СК.


Фото: sk.gov.by

Оптовых курьеров, которые официально нигде не работали, задержали 1 декабря. В отношении двоих жителей Буйничей возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. По данным следствия, оба 22-летних подозреваемых работали на один из популярных международных интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ на территории России и Беларуси.

— Их задачей являлась расфасовка и перевозка для нужд местного «игрока» крупной партии опасного психотропного вещества общим весом более 4 кг. Затем мелкие партии психотропов они помещали в тайники в пригороде Минска, — пояснили в СК.


Фото: sk.gov.by

Молодые мужчины тщательно конспирировались, обмениваясь информацией, но специалисты их раскусили. После задержания в подвале дома в поселке Буйничи силовики нашли и изъяли более 2,5 кг психотропов и более 150 граммов марихуаны, которые оставил там один из фигурантов.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемые находятся под стражей.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В подвале дома под Могилевом изъяли 2,5 кг психотропов. Еще 2 кг наркотических веществ было закопано в лесу.

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