В Витебске подросток ходил по перилам моста над Двиной

В одном из витебских пабликов в соцсети появился ролик , на котором видно, как подросток идет по перилам моста имени Блохина через Западную Двину в областном центре.



Мост имени Блохина в Витебске

Подросток начинает опасный трюк с той стороны моста, которая находится со стороны монумента «Три штыка». Не исключено, что за паркурщиком наблюдают его друзья — в начале ролика видно, что рядом с перилами моста сидит группа молодых людей.