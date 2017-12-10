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В Витебске подросток ходил по перилам моста над Двиной
11.12.2017 15:21 — Новости Общества | Tut.by
В одном из витебских пабликов в соцсети появился
Подросток начинает опасный трюк с той стороны моста, которая находится со стороны монумента «Три штыка». Не исключено, что за паркурщиком наблюдают его друзья — в начале ролика видно, что рядом с перилами моста сидит группа молодых людей.
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Не исключено, что за паркурщиком наблюдают его друзья - в начале ролика видно, что рядом с перилами моста сидит группа молодых людей.
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