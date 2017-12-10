Милиция ищет похитителей несъедобного макета бургера из столичного бистро

Уже месяц владельцы одного из ресторанов по улице П. Мстиславца в Минске ищут свой макет бургера, который украшал заведение. Судя по записям с камер наблюдения, он приглянулся молодой паре. Подробности сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Макет находился возле ресторана быстрого питания на третьем этаже торгового центра по улице П.Мстиславца. Его стоимость составляет более 600 рублей.

«На записях камер видеонаблюдения видно, что 11 ноября около 21.40 молодой человек забрал макет бургера, после чего вместе с девушкой направился к лифту», — рассказали в ГУВД. Теперь молодую пару ищут сотрудники милиции.

Приметы мужчины: на вид 25−30 лет, рост около 175 см, волосы короткие темно-русые. Был одет в куртку черную с синими вставками, синие джинсы, бордовые кроссовки. Приметы девушки: на вид 20−25 лет, рост около 175 см, волосы светлые. Была одета в кофту светло-серого цвета с белыми надписями на груди, синие джинсы, бордовую болоньевую куртку, черные ботинки.





Всех, кто узнал граждан со снимка или знает другие подробности инцидента, просят сообщать в Первомайское РУВД Минска лично (ул. Белинского, 10) либо по телефонам: 8−017−239−66−18, 8−017−280−02−02, 8−044−581−17−35 или 102. Конфиденциальность гарантируется.